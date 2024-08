Mercato PSG – Le Bayern Munich pousse pour Désiré Doué

À la lutte avec le Bayern Munich dans le dossier Désiré Doué, le PSG voit le club bavarois accélérer son mercato pour s’attacher les services du Rennais.

À moins d’une semaine du début de la saison 2024-2025, le PSG a concédé son deuxième match nul en préparation ce samedi (1-1 face au RB Leizpig). Désormais, les joueurs de Luis Enrique devront continuer à monter en régime avec le retour d’un groupe étoffé à l’entraînement. Mais, le technicien espagnol espère encore de nouvelles recrues pour faire face au calendrier chargé qui attend les Rouge & Bleu. Après les arrivées de Matvey Safonov, Willian Pacho, Gabriel Moscardo et João Neves cet été, le board parisien travaille sur le recrutement d’un élément offensif. Et depuis plusieurs semaines, une lutte acharnée existe entre le PSG et le Bayern Munich dans le dossier Désiré Doué.

Désiré Doué, priorité du Bayern Munich

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Stade Rennais, le récent médaillé d’argent aux Jeux Olympiques 2024 ne sera pas retenu par son club formateur en cas d’offre jugée satisfaisante. Occupé par les JO de Paris, le milieu offensif de 19 ans peut désormais réfléchir pour son futur. Et ces derniers jours, la tendance était plutôt à une nouvelle aventure en Allemagne. Cependant, le club bavarois devait vendre avant de recruter. Et la direction du Bayern serait en passe d’avoir les liquidités nécessaires pour finaliser le dossier Désiré Doué. En effet, comme le rapporte le journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg, Manchester United offrirait 70M€ pour les recrutements de Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui.

Si le board du Bayern Munich accepte cette offre, le Rennais serait tout en haut de la liste des priorités. Le Rekordmeister veut s’assurer le transfert de l’international Espoir français dès cet été. Un accord verbal existe déjà avec le joueur mais pas encore d’accord total entre toutes les parties. Mais un terrain d’entente avec le Stade Rennais ne serait pas un problème aux yeux des dirigeants bavarois. Et pour cause, leurs homologues bretons seraient prêts à accepter un départ de leur joueur contre une somme d’au minimum 60M€. Si le PSG reste toujours dans la course, la décision du natif d’Angers pencherait actuellement en faveur du club de Bundesliga. Sa décision finale ne devrait pas tarder, conclut le journaliste de Sky Sport Allemagne.