Mercato PSG – Le choix fort de Lee Kang-In sur son avenir

Courtisé par l’Atlético de Madrid cet hiver, Lee Kang-In reste un élément important de l’effectif de Luis Enrique et compte bien poursuivre son aventure à Paris.

Auteur d’une bonne première partie de saison avec le PSG, Lee Kang-In a vu sa progression être freinée par une blessure à la cuisse lors de la Coupe intercontinentale face à Flamengo, le 17 décembre dernier. Et après un mois et demi d’absence, l’international sud-coréen a fait son retour à la compétition ce dimanche face au RC Strasbourg.

Une prolongation de contrat en vue pour Lee Kang-In ?

Un retour gagnant pour l’ancien de Majorque. Entré à la 60e minute de jeu, le joueur de 24 ans a rapidement répondu présent dans ce match piège face au RCSA. Son entrée a eu un impact sur la victoire parisienne, à l’image de son excellent travail sur le but victorieux de Nuno Mendes. Avant sa blessure, le numéro 19 parisien était sur une phase ascendante en étant décisif sur trois de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Sur ses 30 minutes disputées à la Meinau, Lee Kang-In a touché 36 ballons, a réussi ses dribbles (2/2), a réalisé une passe-clé et a répondu présent physiquement en remportant tous ses duels (5/5).

Son retour sera une véritable plus-value pour Luis Enrique dans cette seconde partie de la saison. « Au PSG, certaines voix en interne assurent qu’il n’y a pas meilleur que lui techniquement », rapporte L’Equipe. Après la rencontre, Luis Enrique n’a pas manqué de saluer le retour de son milieu offensif : « Il a cette capacité importante à conserver le ballon. Quand une équipe défend avec agressivité, c’est important d’avoir un joueur qui ne perd pas le ballon sous pression. Il a fait de bonnes actions défensives et offensives. C’est positif de retrouver des joueurs qui reviennent de blessure. Il a été important pour nous. » Alors que l’Atlético de Madrid a montré un intérêt pour le Sud-Coréen cet hiver, « il faut croire que les circonstances n’étaient plus tout à fait les mêmes que l’été dernier lorsqu’il s’était interrogé sur la suite à donner à son aventure parisienne », précise le quotidien sportif. Le joueur a ainsi décliné l’offre madrilène. Il était aussi inconcevable pour la direction parisienne de se séparer de son joueur à ce stade de la saison. L’idée serait même de prolonger son contrat, lui qui est lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028.

Le but de la victoire signé NUNO MENDES 🔥🇵🇹 pic.twitter.com/SytyB8AKvZ — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) February 1, 2026