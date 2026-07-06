Mercato PSG – Le départ de Lee Kang-In proche d’être bouclé ?

Sur le départ, Lee Kang-In est proche de quitter le PSG pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Les deux clubs peaufinent les derniers détails de l’opération.

Si la Coupe du monde occupe encore l’actualité, le PSG travaille toujours en coulisses sur son effectif de la saison 2026-2027. Au rayon des départs, le club de la capitale continue de trouver des portes de sortie pour plusieurs de ses joueurs. Si les prêts de Renato Marin et Gabriel Moscardo sont proches d’être bouclés, la direction parisienne travaille aussi sur le transfert de Lee Kang-In depuis plusieurs semaines.

L’Atlético de Madrid veut rapidement finaliser l’accord

Désireux de quitter les doubles champions d’Europe afin de bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent, le Sud-Coréen, sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu, est proche d’un retour en Liga, après avoir évolué à Valence et à Majorque. En effet, depuis plusieurs semaines, l’Atlético de Madrid travaille sur l’arrivée du joueur de 25 ans. Après de longues discussions entre les différentes parties, le dossier serait sur le point d’être bouclé. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, les derniers détails sont en cours de finalisation en vue du transfert de Lee Kang-In chez les Colchoneros.

L’équipe de Diego Simeone souhaite rapidement conclure l’accord pour la venue du numéro 19 parisien, précise le spécialiste du mercato. Reste désormais à connaître le montant de cette transaction. Les derniers échos évoquaient un transfert estimé à 35 M€ au total. Après Gonçalo Ramos, transféré à l’AC Milan pour un montant record, Lee Kang-In devrait être la deuxième vente du PSG lors de ce mercato.

🚨🔴⚪️ Kang-in Lee and Atlético Madrid, deal at final stages with Paris Saint-Germain.



Final details being sorted and then time for here we go, Atléti want to close the agreement shortly. pic.twitter.com/0q2qatB3Jh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026