Mercato PSG – Le point sur les dossiers Zion Suzuki et Lucas Chevalier

Comme à chaque saison, le PSG pourrait connaître des changements au poste de gardien de but. Si Matvey Safonov va conserver sa place de titulaire, l’avenir de son remplaçant, Lucas Chevalier, reste toutefois incertain.

Le PSG va-t-il connaître un nouveau chamboulement dans la hiérarchie de ses gardiens de but ? Après le départ de Gianluigi Donnarumma, l’été dernier, Lucas Chevalier a été recruté pour occuper le poste de numéro un. Mais, entre des performances décevante et un Matvey Safonov décisif dans les moments clés de la saison, l’international français a perdu sa place de titulaire au profit du Russe. Concernant Renato Marin, il a été prêté au CD Nacional, au Portugal, et a été remplacé par Alessandro Longoni. Si la hiérarchie semblait se dessiner pour la saison 2026-2027, un doute subsiste encore concernant la doublure de Matvey Safonov.

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Zion Suzuki considéré comme un investissement sur l’avenir

En effet, depuis plusieurs semaines, le gardien de Parme, Zion Suzuki, est annoncé dans le viseur des Rouge & Bleu. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club parisien a même établi un premier contact. Mais le PSG n’est pas seul sur ce dossier et devra faire face à la concurrence de la Juventus Turin. Une information confirmée par Fabrizio Romano. Le double champion d’Europe est en pourparlers avec le club italien au sujet de l’international japonais. La direction parisienne considère le portier de 23 ans comme un investissement pour l’avenir, mais ne peut pas lui garantir une place de titulaire, précise le spécialiste du mercato. Concernant la Juventus, Zion Suzuki est considéré comme le plan B en cas d’échec dans le recrutement d’Emiliano Martinez (Aston Villa). De son côté, le gardien japonais est ouvert à un départ cet été mais n’a pas encore reçu le feu vert de son club.

Mais quid de l’avenir de Lucas Chevalier ? Si l’ancien Lillois a pour ambition de rester au PSG afin de regagner une place de titulaire, reste à connaître la position des dirigeants parisiens. Présent à la reprise de l’entraînement ce lundi, le gardien de 24 ans « entame un exercice déterminant avec l’ambition, cette fois, de retrouver la place qu’il espérait occuper à son arrivée », explique Le Parisien. En interne, on souligne le « très bon état d’esprit » du gardien durant la seconde partie de la saison 2025-2026, ainsi que sa progression dans le travail quotidien, notamment sa capacité à intégrer et à appliquer les consignes de Luis Enrique. Après la finale de la Ligue des champions, le technicien espagnol s’est longuement entretenu avec le Français. « De cet entretien est ressortie une volonté commune de poursuivre l’aventure. Chevalier a confirmé son envie de se battre pour retrouver sa place. De son côté, Luis Enrique a assuré qu’il comptait toujours sur lui, après s’être personnellement impliqué dans sa venue un an plus tôt. » Si Matvey Safonov conserve sa place de numéro un, Luis Enrique ne dérogera pas à son principe de base : « aucun joueur ne bénéficie d’un statut définitif, pas même les gardiens. C’est précisément le message transmis à Lucas Chevalier », conclut LP.

🚨🇯🇵 Paris Saint-Germain and Juventus are both in talks with Parma for Zion Suzuki.



PSG see Suzuki as investment for future but can’t guarantee starting GK spot 🔴🔵



Juventus want him as starting GK if Dibu Martínez deal collapses; Suzuki keen but no green light from Parma ⚪️⚫️ pic.twitter.com/0R0gFyJ35c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026