Le président du SL Benfica, Rui Costa, a confirmé une offre formulée pour Joao Neves, sans donner plus de détails sur cette proposition.

À la recherche d’un milieu de terrain, le PSG a érigé le nom de João Neves comme l’une des priorités de son mercato. Cependant, le club parisien devait faire face à l’intransigeance du SL Benfica dans ce dossier. Mais la patience des Rouge & Bleu devrait être récompensée. Plusieurs médias portugais affirment que le transfert de l’international portugais vers Paris est en bonne voie. Cependant, il reste encore à se mettre d’accord avec le club portugais sur le montant de la transaction. Plusieurs sources affirment qu’une offre à hauteur de 70M€ serait en discussion entre les deux formations.

« Je n’ai jamais dit que João Neves ne partirait que pour sa clause »

Présent lors de l’inauguration d’une Casa do Benfica en Suisse, le président des Águias, Rui Costa, a confirmé une offre pour João Neves, sans donner plus de détails à ce sujet. « Je n’ai jamais dit que João Neves ne partirait que pour sa clause (120M€), il est donc faux que j’ai dit quelque chose comme ça. C’est vrai, je ne vais pas cacher qu’il y a une offre sur la table. Je ne vais pas dire où en est cette proposition, elle est en cours d’évaluation. Pour l’instant, João Neves est toujours un joueur de Benfica et je ne veux pas le cacher pour l’instant. Je sais que les membres de Benfica veulent savoir quel est le sort de João Neves, s’il reste dans l’équipe première ou non (…) C’est une négociation en cours, comme beaucoup d’autres. Permettez-moi de me réserver pour l’instant à ce qui est le mieux pour Benfica », a déclaré le président de Benfica, Rui Costa, dans des propos rapportés par Mais Futbol. Par la même occasion, le média portugais affirme que cette offre a été formulée par le PSG à hauteur de 70M€.