Mercato PSG – Le président du FC Barcelone répond à la rumeur Ferran Torres

Ciblé par le PSG pour compenser le départ de Gonçalo Ramos, Ferran Torres a vu le président au FC Barcelone réagir cette rumeur mercato.

Alors que la Coupe du monde touche bientôt à sa fin, le PSG va accélérer son mercato. Dans le sens des arrivées, plusieurs noms sont associés aux Rouge & Bleu parmi lesquels Maghnes Akliouche, Yan Diomandé ou encore Ferran Torres. Concernant l’international espagnol de 26 ans, son contrat avec le FC Barcelone expire en juin 2027. L’occasion pour les Rouge & Bleu de réaliser un beau coup afin de compenser le départ de son supersub, Gonçalo Ramos. De son côté, le club catalan s’est renforcé dans le secteur offensif avec le recrutement d’Anthony Gordon et l’arrivée prochaine de Karim Adeyemi, tandis que Julián Álvarez reste toujours la cible prioritaire des Blaugrana lors de ce mercato estival.

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« J’en ai entendu parler, mais rien n’est confirmé »

Présent à Dallas pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et la France ce mardi, le président barcelonais, Joan Laporta, a été questionné sur le mercato de son équipe. Il a notamment réagi à la rumeur envoyant Ferran Torres au PSG, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo : « J’en ai entendu parler, mais rien n’est confirmé. Il est joueur du Barça. Ferran est d’ailleurs en grande forme ; à chaque fois qu’il entre en jeu, il est dangereux. Sa passe décisive pour Merino était excellente. De toute façon, nous avons d’excellents joueurs ici à la Coupe du monde, et c’est aussi pour ça que je suis là. » Lors de la saison 2025-2026 avec le FC Barcelone, Ferran Torres a inscrit 21 buts et délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues.

🚨🔵🔴 Barça president Laporta: “Ferran Torres to PSG? We don’t have any confirmation on this”.



“He’s a Barça player and he’s doing very well at World Cup too”. pic.twitter.com/BhxdOQjFBP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026