Mercato PSG – Le prix du transfert de Lucas Digne est connu

Pour faire souffler Nuno Mendes au poste de latéral gauche, le PSG a décidé de miser sur Lucas Digne. L’international français a été recruté en provenance d’Aston Villa pour un montant de 7 M€.

Avec la fin de la Coupe du monde, le PSG va accélérer son mercato. Si les pistes menant à Maghnes Akliouche et Yan Diomandé occupent les esprits des dirigeants, le club parisien est parvenu à boucler deux recrues. En effet, l’arrivée du gardien Alessandro Longoni a déjà été officialisée, tandis que celle de Lucas Digne devrait l’être prochainement.

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Le PSG a déboursé 7 M€

En effet, le club de la capitale a mené ce dossier en toute discrétion. Désireux de trouver une doublure à Nuno Mendes, les doubles champions d’Europe ont misé sur l’international français. Âgé de 33 ans, le latéral gauche a déjà passé sa visite médicale et paraphé un contrat de trois saisons avec les Rouge & Bleu. Il ne manque plus que l’officialisation. Pour cette opération, le PSG a profité d’une clause présente dans le contrat du joueur d’Aston Villa, auquel il était lié jusqu’en 2028, afin de le recruter à moindre coût. Si les dernières rumeurs faisaient états d’un transfert à moins de 10 M€, le journaliste d’Ici Paris Île-de-France, Bruno Salomon, précise que le PSG va verser 7 M€ au club anglais pour s’attacher les services du Français. Concernant l’officialisation de son transfert, elle sera annoncée dans les prochains jours, précise le journaliste.

L’arrivée de Lucas Digne pour renforcer le côté gauche de la défense devrait entraîner quelques changements au sein de l’effectif parisiens. En effet, Lucas Hernandez devrait désormais occuper le poste d’axial gauche tandis que Lucas Beraldo devrait être repositionné en sentinelle, un rôle qu’il avait déjà occupé en fin de saison.

Dans le dossier Lucas Digne de retour au PSG (annonce officiel dans les prochains jours), le club va payer 7 millions d’euros à Aston Villa selon nos infos à @iciparisidf — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) July 22, 2026