Mercato PSG – Le SL Benfica veut s’offrir Marco Asensio

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum31 juillet 2025

Annoncé avec insistance du côté du Fenerbahçe, l’attaquant du PSG, Marco Asensio, voit le SL Benfica faire son entrée dans les discussions.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Marco Asensio a profité d’un prêt de six mois du côté d’Aston Villa pour retrouver du temps de jeu (21 matches, 8 buts et 1 passe décisive). Pas suffisant pour convaincre la formation de Premier League de s’attacher définitivement ses services. Depuis quelques semaines, l’international espagnol, encore sous contrat jusqu’en 2026 avec les Rouge & Bleu, a retrouvé le Campus PSG où il s’entraîne avec le groupe Espoirs dans l’attente d’un nouveau challenge.

Mercato : La Juventus Turin veut compter sur Randal Kolo Muani rapidement

Une offre de 11M€ pour Asensio

Ces derniers jours, le Fenerbahçe insiste pour son recrutement. Un accord aurait même été trouvé entre les deux formations. Cependant, le joueur de 29 ans ne serait pas pleinement emballé à l’idée de rejoindre la Turquie et n’a pas encore donné son accord. Et l’entrée d’une autre formation dans ce dossier pourrait accélérer les choses. Après l’échec du recrutement de João Felix, qui s’est engagé à Al-Nassr, le SL Benfica est toujours à la recherche d’un élément offensif pour compenser le départ de l’ancien Parisien, Angel Di Maria. Et selon les informations de Correio da Mahnã TV, Benfica aurait formulé une offre de 11M€ pour s’attacher les services de l’Espagnol de 29 ans. Reste désormais à savoir si le club portugais, qui doit disputer le troisième tour préliminaire de Ligue des champions contre l’OGC Nice la semaine prochaine, réussira à convaincre Marco Asensio.

