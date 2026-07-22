Mercato PSG – Le transfert de Lee Kang-In officialisé ce jeudi ?

En partance pour l’Atlético de Madrid, le milieu offensif du PSG, Lee Kang-In, devrait officiellement devenir un nouveau Colchonero ce jeudi.

Le PSG est en passe de conclure sa deuxième vente du mercato estival. Après avoir cédé Gonçalo Ramos à prix d’or à l’AC Milan, le board parisien travaille depuis plusieurs semaines sur le transfert de Lee Kang-In vers l’Atlético de Madrid. Désireux d’obtenir un temps de jeu plus conséquent, l’international sud-coréen s’apprête à faire son retour en Liga après des passages à Valence (2018-2021) et à Majorque (2021-2023).

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Un transfert à 40 M€, bonus compris

Alors que ce transfert a traîné en longueur ces derniers jours, le quotidien Marca affirme que Lee Kang-In a enfin reçu le feu vert pour signer un contrat de cinq ans avec les Colchoneros. Les derniers détails liés à son départ ont retardé son arrivée au sein du club dirigé par Diego Simeone. Toujours selon le journal madrilène, l’officialisation devrait même intervenir ce jeudi. Dans cette opération, le PSG va récupérer 40 M€, bonus compris (35 M€ fixes et 5 M€ de bonus).

Si aucune contrainte ne vient de nouveau freiner ce transfert, le Sud-Coréen de 25 ans pourrait même s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers dès cette semaine, lui qui a déjà passé sa visite médical à Séoul la semaine dernière. Le futur joueur de l’Atlético de Madrid pourrait disputer ses premiers matchs sous ses nouvelles couleurs dès la semaine prochaine : le mercredi 29 juillet contre Getafe à huis clos à El Cerro, ou le samedi 1er août à Stockholm face à Manchester United. À noter qu’une rencontre amicale est également programmée face à Manchester City le 9 août prochain à …Séoul. « Ce match devrait susciter une véritable ferveur dans le pays, compte tenu de l’engouement autour de la star de l’équipe nationale sud-coréenne. »