Mercato PSG : Lee Kang-In est arrivé à Paris

Le PSG pourrait rapidement officialiser une quatrième recrue. Lee Kang-In est arrivé à Paris ce samedi après-midi. Il devrait être annoncé comme joueur parisien la semaine prochaine.

Le PSG est très actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale a déjà officialisé trois recrues, Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. Et il ne devrait plus tarder à annoncer son quatrième renfort de l’été, Lee Kang-In. Ce matin, la presse sud-coréenne et l’Equipe indiquaient que le milieu offensif (22 ans) de Majorque était proche de rejoindre le PSG et y signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028, avec un salaire annuel de 4 millions d’euros à la clé. Les deux clubs auraient trouvé un accord sur un transfert qui s’élèverait à 22 millions d’euros.

Officialisation la semaine prochaine

Ce samedi après-midi, Fabrizio Romano – spécialiste du mercato – a indiqué que Lee Kang-In avait atterri à Paris afin de finaliser son transfert au PSG. Il a déjà passé sa visite médicale et n’a plus qu’à apposer sa signature sur son contrat. L’officialisation de son arrivée devrait intervenir la semaine prochaine. Ce devrait également être le cas pour Lucas Hernandez et Cher Ndour. De son côté, le journaliste Marca spécialiste de Majorque, Juanmi Sánchez, explique que Lee Kang-In devait voyager pour Paris seulement demain. Mais le PSG a décidé d’avancer son arrivée à Paris pour qu’il démarre la pré-saison ce lundi 10 juillet. Le journaliste espagnol indique également que le joueur signera son contrat ce samedi mais que son officialisation ne sera fera pas aujourd’hui.