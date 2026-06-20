Mercato PSG : Lee Kang-In tout proche d’un accord avec l’Atlético

Selon Fabrizio Romano, l’Atlético de Madrid et Lee Kang-In seraient proches d’un accord contractuel. De quoi imaginer un dénouement rapide ?

Cela fait maintenant trois saisons que Lee Kang-In doit se contenter d’un rôle de remplaçant au Paris Saint-Germain. Très important dans la rotation, le gaucher est un joueur grandement apprécié par Luis Enrique. Néanmoins, cela semble établi, il sera très compliqué pour le Sud-Coréen, comme pour Gonçalo Ramos d’ailleurs, d’obtenir une place de titulaire en terre parisienne. D’où le possible départ évoqué depuis plusieurs semaines et qui semble se concrétiser désormais.

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L’Atlético de Madrid avance dans le dossier Lee Kang-In

En effet, Lee Kang-In serait sur le point de dire définitivement oui pour un contrat long terme du côté de l’Atlético de Madrid. C’est, en tout cas, la grosse annonce faite par Fabrizio Romano. Selon cette source, le joueur de 25 ans est tout proche d’un accord avec les Colchoneros, lui qui est la priorité absolue de Diego Simeone avec Grimaldo lors de ce mercato.

🚨 Kang-in Lee, another top priority for Atlético Madrid with Grimaldo — talks are well underway on player side.



Agreement on personal terms getting closer and Atléti to follow up with PSG. 🇰🇷



🎥➕ https://t.co/nswHZUUbCC pic.twitter.com/8KTDcs44Kf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026

Mais pour boucler ce transfert, les Madrilènes devront, dans un second temps, se mettre d’accord avec leurs homologues rouge et bleu. Pour rappel, selon le Mundo Deportivo, un écart de 10 millions d’euros existerait entre les deux parties : le PSG attendrait 35 millions d’euros, tandis que l’Atlético n’en proposerait que 25.