Mercato PSG : les dernières informations dans le brûlant dossier Ferran Torres

Ferran Torres pourrait bien venir remplacer Gonçalo Ramos au PSG. Les informations sont, en tout cas, très nombreuses dans ce dossier depuis ce matin.

C’est la grosse information de ce samedi. Depuis hier soir, la rumeur prend en épaisseur heure après heure. Le Paris Saint-Germain aurait dans l’idée de recruter Ferran Torres pour renforcer son attaque cet été. Le joueur du Barça serait d’ailleurs très sensible à cet intérêt. Un intérêt porté par Luis Enrique en premier lieu, comme on vous l’a indiqué. Et depuis, les confirmations sont tombées. Sport explique, par exemple, que le club culé ne s’opposera pas à ce possible départ. Un départ jugé même comme inévitable avec l’arrivée prochaine de Karim Adeyemi en provenance du Borussia Dortmund.

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Ferran Torres, 45M€ et c’est bouclé ?

Luis Enrique a demandé ce transfert, lui qui voit en Ferran Torres le complément parfait à son attaque en lieu et place de Gonçalo Ramos. Capable de jouer comme faux 9 ou sur un côté, l’international espagnol coche toutes les cases pour son ancien sélectionneur. Sport ajoute qu’un accord entre le joueur et le PSG ne posera aucun problème, tandis que le Barça attend juste une somme adéquate avec un accord possible autour des 45 millions d’euros.

Marca et le journaliste Florian Plettenberg ont également envoyé leurs informations qui vont toutes dans le même sens. Luis Enrique est ainsi un grand fan de Ferran Torres et le voir signer à Paris est jugé comme une excellente affaire à conclure selon le coach parisien. L’Équipe expliquait, de son côté, que le dossier Ferran Torres était directement lié à un départ de Bradley Barcola. Ce qui a directement été réfuté par deux sources : Foot Mercato et Djamel. Ces deux dossiers ne sont absolument pas liés. Le PSG cherche simplement à recruter un joueur pour compenser le départ de Gonçalo Ramos.