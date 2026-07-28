Barcola Kvaratskhelia
Image : psg.fr

Mercato PSG : Liverpool prépare une offre de 150M€ pour Barcola

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet28 juillet 2026

Liverpool aurait décidé de passer à l’action pour Bradley Barcola avec une première offre en préparation. Une offre qui pourrait atteindre les 150 millions d’euros, bonus compris.

Un nouveau gros départ en prévision au Paris Saint-Germain ? Après Gonçalo Ramos et Lee Kang-In, c’est au tour de Bradley Barcola d’avoir des envies d’ailleurs. L’attaquant de 23 ans en a apparemment assez de jouer le rôle de 12e homme et a donc refusé d’étendre son bail au-delà de 2028. Très intéressé par son profil, Liverpool devrait désormais tout faire pour tenter de l’attirer dans ses filets cet été.

Liverpool prêt à passer à l’attaque ?

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De son côté, le PSG ne se montrera pas simple en affaires. La somme de 170 millions d’euros revient d’ailleurs avec insistance depuis plusieurs jours. Bradley Barcola, lui, aurait déjà donné son accord pour rejoindre les Reds, comme on vous l’a expliqué un peu plus tôt dans la journée. Fort de cet accord de principe, Liverpool devrait désormais passer concrètement à l’action.

Et d’après les informations du journaliste Dave Ockop, le club de la capitale pourrait rapidement recevoir une très grosse offre. Si celle-ci n’atteint pas les 170 millions d’euros, elle pourrait tout de même se situer aux alentours des 110 millions d’euros. Des bonus, liés à une qualification en Ligue des Champions, à hauteur de 40 millions d’euros, ferait également monter le package total à 150 millions d’euros.

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