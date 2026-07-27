Mercato PSG – Liverpool va passer à l’action pour Bradley Barcola

Après l’information sur sa non-prolongation de contrat au PSG, Bradley Barcola va voir Liverpool effectuer une première approche auprès du club parisien afin de le recruter dès cet été.

Après les départs de Gonçalo Ramos et de Lee Kang-in, le PSG pourrait voir l’un de ses autres remplaçants de luxe quitter le club cet été. Considéré comme le 12e homme de l’effectif ces dernières saisons, Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu. Lié au PSG jusqu’en 2028, l’international français pourrait donc quitter Paris dès cet été. De son côté, la direction parisienne est ouverte à un départ lors de ce mercato estival, mais uniquement en cas d’offre jugée satisfaisante. Selon plusieurs sources, le PSG a fixé le prix de son ailier à 170 M€.

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Liverpool va soumettre une offre au PSG

Rapidement, plusieurs clubs se sont positionnés sur l’ailier de 23 ans, notamment le Bayern Munich, Arsenal ou encore Liverpool. À ce jour, ce sont les Reds qui auraient les faveurs du Français. Et selon les informations de Florian Plettenberg, le club de la Mersey est prêt à mettre tout en oeuvre pour recruter l’ancien Lyonnais cet été. Liverpool est au courant du désir du joueur et l’affaire peut être rapidement conclue si un accord est trouvé avec le double champion d’Europe en titre.

Toujours selon le journaliste de Sky Sport Allemagne, la formation de Premier League a prévu d’autres discussions ce lundi et envisage de soumettre une première offre aux Rouge & Bleu, sans donner plus de détails. De son côté, Bradley Barcola est prêt à quitter le PSG dès cet été, mais n’ira pas au clash comme l’avait récemment expliqué L’Équipe. Reste désormais à connaître la puissance financière de Liverpool, qui avait formulé une offre de 100 M€ pour Yan Diomandé au début de l’été, une proposition refusée par le RB Leipzig.

🚨💣 Liverpool are now set to do everything they can to sign Bradley Barcola before Deadline Day.



Liverpool are aware of the player’s personal terms and do not expect any issues on that front if a transfer agreement with PSG can be reached.



More talks are scheduled for Monday.… pic.twitter.com/wqTNJBjmxU — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 26, 2026