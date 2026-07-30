Mercato PSG : l’offre de Liverpool pour Bradley Barcola confirmée ?

Selon la presse anglaise, Liverpool va bien soumettre une première offre au PSG pour Bradley Barcola. Et le montant de cette dernière se précise bel et bien.

Le dernier mois de mercato verra très certainement Liverpool faire le forcing pour attirer Bradley Barcola. Ce dernier ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain, mais ne forcera pas non plus un départ cet été. Dans cette optique, les négociations devraient bientôt se lancer entre les deux clubs. Et les Reds ont déjà leur idée en tête pour parvenir à boucler ce dossier XXL.

Liverpool prépare son offre

En effet, The Athletic confirme les récents échos en indiquant que Liverpool a bien établi son budget pour ce possible transfert. Le but est donc de contenter le PSG avec une somme de 16 à 17 millions d’euros. Une valorisation qui reste toutefois bien loin de celle du club de la capitale : 170 millions d’euros.

While Paris Saint-Germain have indicated that they value Bradley Barcola at around £145m, Liverpool will try to do a deal closer to £100m.



Adding Barcola to a front four that could include Alexander Isak, Florian Wirtz, Rio Ngumoha or Hugo Ekitike, when he returns from injury,… pic.twitter.com/pcnrm70C7e — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 30, 2026

De son côté, Bradley Barcola a apparemment donné son accord de principe pour rejoindre les bords de la Mersey cet été. Désormais, Liverpool veut s’appuyer sur le fait qu’il ne lui reste que deux années de contrat. Reste à connaitre la réaction du PSG face à cette potentielle offre. Mais tout porte à croire que les Reds devront rajouter quelques millions s’ils veulent réellement boucler ce deal dans les prochaines semaines.