Mercato PSG – L’OL prêt à sacrifier Rayan Cherki ?

Déjà dans le viseur du PSG l’été dernier, le nom de Rayan Cherki est toujours lié aux Rouge & Bleu, surtout que l’Olympique Lyonnais est en proie à des difficultés financières.

Le PSG est-il prêt à réactiver la piste menant à Rayan Cherki ? Proche de rejoindre le PSG l’été dernier contre un chèque de 15M€, l’attaquant lyonnais avait finalement fait faux bond en tentant de rejoindre le Borussia Dortmund. Au final, l’international Espoirs français était resté dans son club formateur et a même prolongé son bail jusqu’en 2026 (avec une année supplémentaire en option qui sera activée s’il est toujours Lyonnais à l’issue de la saison). En forme en ce début de saison, le milieu offensif de 21 ans pourrait cependant être une belle transaction pour l’Olympique Lyonnais cet hiver.

« Cherki devrait rester en janvier, mais ce sera son choix »

En effet, le club détenu par John Textor a reçu une mauvaise nouvelle ce vendredi soir. La DNCG a décidé de sa « rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours. » À cela s’ajoutent l’encadrement de sa masse salariale et une interdiction de recrutement. Pour remédier à ce problème, les Gones peuvent se servir du prochain mercato hivernal pour vendre leurs joueurs les plus bankable, à l’image de Rayan Cherki, dans le viseur du PSG et d’autres clubs.

Présent en conférence de presse ce samedi midi, le patron de l’OL a été interrogé sur le possible transfert de plusieurs joueurs à forte valeur marchande et notamment de son numéro 18 : « Rayan Cherki ? On a perdu 15 millions d’euros de vente mais avec un accord à plus long terme. Il a une plus grande valeur aujourd’hui que cet été. Cherki devrait rester en janvier, mais ce sera son choix, comme toujours dans le football (…) On a 29 joueurs en équipe première. Idéalement il faudrait 23 ou 24 joueurs. Il y a six joueurs de trop. Certains ne sont pas partis et nous voulions recruter pour être plus forts en championnat. Pierre Sage doit décider quel joueur il met sur le terrain. On a trop de joueurs », a déclaré John Textor dans des propos rapportés par RMC Sport.

Cependant, le propriétaire américain refusera de brader ses joueurs malgré la situation financière difficile. « Oui, des gens vont essayer d’exploiter ces nouvelles. Si les clubs ne veulent pas acheter nos joueurs au bon prix, nous ne leur vendrons tout simplement pas. Certaines conversations autour de joueurs ont commencé à des chiffres plus bas, mais nous vendrons les joueurs au bon prix. » Pour rappel, Rayan Cherki possède actuellement l’une des plus belles valeurs marchandes de l’effectif de l’Olympique Lyonnais avec une estimation de 25M€. D’après RMC Sport, l’international Espoir français et Malick Fofana font partie des joueurs les plus susceptibles d’être vendus par l’OL lors du mercato hivernal.