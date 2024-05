Encore sous contrat avec le PSG, Luis Campos va bien rester au club la saison prochaine et a déjà anticipé quelques dossiers sur le prochain mercato.

Alors que son avenir au PSG pouvait être au centre des débats suite au départ libre de Kylian Mbappé à l’issue de la saison, Luis Campos voit finalement son avenir chez les Rouge & Bleu. Déjà en pleine préparation du prochain mercato, le dirigeant portugais va poursuivre l’aventure avec les champions de France en titre.

À voir aussi : Le PSG est à la recherche de cinq renforts pour cet été

Luis Campos à 100% au PSG la saison prochaine

Avant la rencontre face à l’OGC Nice ce mercredi, le journaliste de Canal Plus, Olivier Tallaron, a pu s’entretenir avec le dirigeant parisien. Et Luis Campos lui a confirmé qu’il allait poursuivre son travail au PSG. « C’est vrai qu’on entend beaucoup de choses à son sujet. Mais, je peux vous le dire, Luis Campos sera toujours là l’an prochain à 100% au Paris Saint-Germain. On a discuté longuement avec lui avant cette rencontre. Il nous a dit qu’il avait d’excellente relation avec Luis Enrique et avec l’actionnaire, notamment l’émir du Qatar qui était venu très récemment au Parc des Princes. Voilà l’information qu’on peut vous donner, Luis Campos à 100% au PSG la saison prochaine. Il a déjà anticipé beaucoup de choses sur le prochain mercato parisien », a déclaré Olivier Tallaron. En collaboration avec Luis Enrique, Luis Campos aura désormais pour tâche de renforcer qualitativement l’effectif du technicien espagnol.