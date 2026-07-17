Mercato PSG : Maghnes Akliouche plus cher que prévu ?

Les négociations entre le PSG et l’AS Monaco se poursuivent pour Maghnes Akliouche. Et le prix pourrait être plus élevé qu’annoncé.

Malgré un sacré temps de latence, le transfert de Lee Kang-In à l’Atlético de Madrid devrait bientôt être annoncé. Le montant ? Environ 40 millions d’euros, bonus compris. Et pour remplacer le Sud-Coréen, Luis Campos et Luis Enrique ont déjà fait leur choix depuis longtemps : les deux hommes forts du PSG veulent Maghnes Akliouche. Dans cette optique, les négociations ont débuté avec déjà plusieurs offres en provenance de la capitale.







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Un transfert en bonne voie

Si l’on se réfère aux informations de L’Équipe, le PSG aurait déjà formulé deux offres au club du rocher. Des offres, bien évidemment, toutes repoussées. Mais le board parisien serait bien décidé à revenir à la charge. Une troisième tentative aurait ainsi été faite avec un montant qui se rapprocherait des attentes monégasques. On parle ici d’une somme fixe de 50 millions d’euros. Donc, sans compter les bonus.

-Cela signifie que ce transfert pourrait être plus onéreux que prévu. En tout cas, L’Équipe confirme que les discussions entre les deux clubs vont dans le bon sens. Une issue positive serait même attendue prochainement. Affaire à suivre.