Mercato PSG – Mathis Jangeal va signer à Famalicão

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin, Mathis Jangeal a décidé de poursuivre sa carrière au Portugal, où il s’engagera avec le club de Famalicão.

Une grande vague de départs est attendue chez les Titis dans les prochains jours. En effet, plusieurs jeunes du centre de formation ont décidé de quitter le PSG, là l’issue de leur contrat le 30 juin prochain. C’est notamment le cas de Mathis Jangeal. Grand artisan du doublé Championnat – Coupe Gambardella réalisé par les U19 du PSG, l’attaquant, qui fêtera bientôt ses 18 ans, le 24 juin, a décidé de signer son premier contrat professionnel à l’étranger.

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En effet, comme rapporté par Le Parisien, le natif de Longjumeau va prendre la direction du Portugal, où il s’engagera avec le club de Famalicão. Un accord a été trouvé avec le cinquième de Liga Portugal. « Plusieurs facteurs ont pesé dans sa décision, à commencer par la jeunesse de l’effectif et la perspective d’intégrer immédiatement le groupe professionnel. » Ces différents paramètres ont donc fait pencher la balance en faveur de Famalicão, plutôt que des clubs comme le FC Porto, Hambourg, Stuttgart et l’Eintracht Francfort, qui avaient également manifesté leur intérêt pour Mathis Jangeal.

De son côté, le PSG lui avait proposé une prolongation de contrat au moment où il côtoyait l’équipe première. En effet, il avait participé à deux matchs sous les ordres de Luis Enrique : face à Auxerre (2-0) en Ligue 1, puis contre Fontenay (4-0) en Coupe de France. « Le Titi s’apprête désormais à poursuivre sa progression sous de nouvelles couleurs », conclut le quotidien francilien.

Mathis Jangeal va quitter le #PSG pour le Portugal. Il devrait s’engager dans les prochains jours avec Famalicão, avec qui un accord a été trouvé. #Mercatohttps://t.co/705qP5mQM5 — Benjamin Quarez (@B_Quarez) June 19, 2026