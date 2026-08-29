Mercato PSG – Mbaye se rend en Angleterre pour s’engager avec Aston Villa

Après Bradley Barcola à Liverpool, le PSG est sur le point de vendre un autre offensif en Premier League. Sauf surprise, Ibrahim Mbaye va s’engager avec Aston Villa.

Le PSG va réaliser un mercato record au niveau des ventes. Alors que le transfert de Bradley Barcola à Liverpool est finalisé contre un chèque de 145 M€, bonus compris, la direction parisienne va toucher une autre belle somme en cette fin de mercato. Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu, Ibrahim Mbaye va également rejoindre la Premier League dans les heures à venir.

Un transfert à 55 M€, bonus compris

Un temps dans le viseur de Liverpool, le Titi de 18 ans va finalement s’engager avec Aston Villa. Selon les informations du Parisien, les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert à hauteur de 55 M€. De son côté, l’international sénégalais a donné son feu vert pour rejoindre l’équipe d’Unai Emery. Après avoir discuté des derniers détails vendredi soir, les deux clubs ont finalisé les derniers éléments de cette transaction ce matin. Ibrahim Mbaye va donc voyager en Angleterre cet après-midi pour passer sa visite médicale.

De son côté, RMC Sport confirme la vente à venir du jeune Parisien. L’ailier de 18 ans va parapher un contrat de cinq ans avec le club de Birmingham, soit jusqu’en juin 2031, contre un chèque de 55 M€, bonus compris. Dans ce dossier, Aston Villa n’était pas le seul club intéressé par le Titi. Selon le média sportif, Chelsea et le RB Leipzig avaient également montré un intérêt. De même pour Liverpool, qui s’est finalement retiré du dossier face à la somme de 70 M€ demandée initialement par le club parisien. « La concurrence était donc réelle autour du jeune Parisien, mais c’est finalement Aston Villa qui a réussi à faire la différence et à boucler l’opération. » Avec les transferts de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, le PSG va récupérer autour de 200 M€ en cette fin de mercato. Au total, lors de cette période des transferts, la direction parisienne a vendu pour un peu plus de 360 M€, bonus compris.

Ibrahim Mbaye va voyager cet après-midi, départ du Bourget à 15 heures. Tout est OK avec Aston Villa. Visite médicale à venir. #Mercato @le_Parisien_PSG https://t.co/CX0OiVeXKj — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 29, 2026