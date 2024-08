Devenu indésirable au PSG, le défenseur slovaque, Milan Skriniar, est proche de rejoindre le club saoudien d’Al-Nassr.

Dans ces derniers jours de mercato, le PSG doit encore dégraisser son effectif. Et plusieurs dossiers sont sur le point d’être bouclés. Recruté l’été dernier contre un chèque de 60M€, Manuel Ugarte est déjà sur le départ, un an après son arrivée. Une situation similaire qui arrive également à Milan Skriniar. Mis à l’écart par Luis Enrique lors du dernier match de championnat, le défenseur de 29 ans a bien reçu le message de son coach de trouver une porte de sortie d’ici la fermeture du marché des transferts. Si un retour en Serie A a longtemps été annoncé comme possible point de chute pour le numéro 37 parisien, ce dernier prend finalement une autre direction.

Le PSG et Al-Nassr proches d’un accord pour un transfert définitif

En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, Milan Skriniar est très proche de rejoindre l’Arabie saoudite, et plus précisément Al-Nassr. Le club saoudien a envoyé une offre officielle aux Rouge & Bleu, dont le montant n’a pas filtré, et l’accord est presque conclu pour un transfert définitif, précise le spécialiste du mercato. « Malgré les propositions de l’Italie, Skriniar est désormais proche de rejoindre Al-Nassr. » Désormais, la décision finale reviendra à Milan Skriniar, encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG. Si l’accord entre les deux clubs est proche d’être conclu, le défenseur d’1m88 discute avec le club saoudien, qui attend une décision finale. Si le départ de Milan Skriniar se réalise, le PSG pourrait recruter un défenseur central dans ces derniers jours de mercato.

En cas d’arrivée à Al-Nassr, l’international slovaque aura pour coéquipier plusieurs stars comme Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Marcelo Brozović ou encore Aymeric Laporte. Pour rappel, le profil défensif de Milan Skriniar n’est pas apprécié par Luis Enrique. Après avoir débuté dans la peau d’un titulaire pendant les six premiers mois de la saison 2023-2024, l’ancien de l’Inter avait été écarté des terrains pendant quelques mois en raison d’une blessure à la cheville et avait ensuite perdu sa place au profit de Lucas Beraldo.