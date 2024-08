Un an seulement après son arrivée au PSG, Manuel Ugarte devrait quitter le club de la capitale avant la fin du mercato. Il n’a qu’une seule destination en tête, Manchester United.

Recruté 60 millions d’euros par le PSG l’été dernier, Manuel Ugarte n’a pas rendu sur le terrain l’investissement réalisé par les dirigeants parisiens. Après des débuts très prometteurs, il a rapidement perdu sa place de titulaire au profit de Fabian Ruiz, jusqu’à ne plus jouer les gros matches des Rouge & Bleu lors de la deuxième partie de saison. Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique pour l’exercice en cours. Il a donc été invité à se trouver un club pour poursuivre sa carrière.

Manchester veut rapidement finaliser un accord avec le PSG

S’il a été dans le viseur de plusieurs clubs, le numéro 4 du PSG a eu une idée très claire sur la suite qu’il comptait donner à sa carrière, rejoindre Manchester United. L’international uruguayen (23 ans) a un accord sur son futur contrat avec les Red Devils depuis plusieurs semaines et attend que le PSG et Manchester United trouvent un accord pour son déménagement en Angleterre. Fabrizio Romano indique que Manuel Ugarte n’attend que Manchester United et le feu vert pour qu’il débarque à Old Trafford. Même si des rumeurs faisaient écho d’un intérêt de Manchester United pour Ederson de l’Atalanta Bergame, il n’y a eu aucune offre des dirigeants mancuniens. Ces derniers sont uniquement concentrés sur la finalisation d’un accord avec le PSG pour Manuel Ugarte. Pour rappel, deux solutions semblent se dessiner dans ce dossier. Un transfert sec aux alentours de 60 millions d’euros ou un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 60 millions d’euros.

[MAJ 17H00] Fabrizio Romano apporte quelques informations supplémentaires sur l’avenir de Manuel Ugarte. Selon le spécialiste du mercato, Manchester United est sur le point de conclure le transfert de l’international uruguayen. Et cela devrait bien être un transfert définitif à 60M€. Avec le prochain départ de Scott McTominay vers le Napoli, les Red Devils procèderont au recrutement du numéro 4, comme le souhaitait le PSG. De son côté, Manuel Ugarte désire seulement rejoindre le club de Premier League et est prêt à voyager.