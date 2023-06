Mercato PSG – Paredes et Icardi dans le viseur de Galatasaray ?

Comme l’été dernier, le PSG va devoir trouver des portes de sortie à ses indésirables. Galatasaray aimerait conserver Mauro Icardi et s’offrir les services de Leandro Paredes.

L’été dernier, le PSG avait réussi à se séparer de tous ses indésirables. Mais pour la plupart, il s’agissait d’un prêt. Malheureusement pour les dirigeants parisiens, quasiment la totalité des joueurs cédés momentanément vont revenir au club à l’issue de leurs prêts. Ils n’ont pas convaincu leurs clubs de les conserver. Mais deux d’entre eux pourraient continuer leur carrière en Turquie et plus particulièrement à Galatasaray.

Accord de principe avec Leandro Paredes ?

Selon les informations de Fanatik, le champion de Turquie aimerait conserver Mauro Icardi, prêté par le PSG la saison dernière et qui a brillé dans le club stambouliote. En 26 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 23 buts et délivré 8 passes décisives. Selon le média turc, Galatasaray doit d’abord trouver des nouveaux sponsors avant de pouvoir s’attaquer au dossier de l’attaquant. Pour le milieu de terrain, qui voit son contrat avec le PSG se terminer dans un an, il aurait déjà un accord de principe avec le champion de Turquie. Reste maintenant à s’entendre avec le PSG, qui risque de ne pas être trop gourmand dans ces dossiers, les deux joueurs ne figurant pas dans les plans des dirigeants parisiens.

A voir aussi : Paredes : « Je suis très enthousiaste à l’idée de m’entraîner avec Luis Enrique »