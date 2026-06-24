Mercato PSG : Pierre Mounguengue va signer en Ukraine

Comme pressenti, Pierre Mouguengue ne signera pas son premier contrat pro au PSG. L’attaquant est attendu du côté du Dynamo Kiev.

On s’attend à une sacrée fuite des talents du côté du Paris Saint-Germain cet été. Malgré une philosophie tournée vers les jeunes et les éclosions de Senny Mayulu ou Ibrahim Mbaye après Warren Zaïre-Emery, de nombreux titis ont décidé de signer leur premier contrat loin de leur club formateur. C’est notamment le cas de Pierre Mounguengue, buteur attitré des U19 l’exercice passé.

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Pierre Mounguengue vers le Dynamo Kiev

En effet, on s’y attendait très largement, Djamel le confirme : Pierre Mounguengue va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain. Un temps annoncé du côté du Danemark ou à Strasbourg, l’avant-centre de 18 ans a fait le choix surprenant de rallier l’Ukraine. Et c’est le Dynamo Kiev, prêt à lui faire une place directement dans l’équipe première, qui va rafler la mise dans ce dossier. « C’est la force du projet sportif et la volonté déterminée du président du Dynamo qui ont fait la différence. Le joueur y va pour franchir un cap avec un temps de jeu garanti au sein de l’équipe première », a notamment expliqué Djamel à ce sujet.