Mercato PSG – Plusieurs prétendants pour Milan Skriniar

En manque de temps de jeu au PSG et pas dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar attend le mercato hivernal pour trouver un nouveau point de chute.

Arrivé libre de tout contrat à l’été 2023, Milan Skriniar devait apporter toute son expérience à l’arrière-garde parisienne. Mais plus d’un an après sa signature, l’international slovaque déçoit grandement et un départ cet hiver semble être la solution idoine pour toutes les parties. Après avoir perdu sa place de titulaire suite à sa blessure à la cheville en début d’année 2024, le défenseur de 29 ans n’entre pas dans les plans de Luis Enrique.

À lire aussi : Après Hakimi, le PSG travaille sur d’autres prolongations de contrat

L’Angleterre garde un oeil sur Skriniar

Si le Slovaque a donné satisfaction cette saison lors de ses titularisations face au Stade Brestois (3-1), le RC Strasbourg (4-2), puis l’Angers SCO (2-4), pas sûr que cela change son destin chez les Rouge & Bleu, lui qui est sous contrat jusqu’en 2028. Surtout que la direction parisienne est à la recherche d’un « défenseur droitier avec du potentiel lors du prochain mercato », rapporte Le Parisien. L’ancien de l’Inter patiente et continue de donner son maximum aux entraînements, en étalant son professionnalisme. « On reconnaît en interne son courage lorsqu’en fin de saison dernière, il s’était notamment ‘sacrifié’ pour l’équipe et a joué sans une condition physique optimale après une entorse à la cheville subie en début d’année. Un sens du dévouement qu’il aimerait mettre davantage au profit de son club. »

Mais cela ne devrait pas changer son statut actuel. Face à cette situation, Milan Skriniar s’interrogera très sérieusement sur son avenir au PSG et profitera de la fin d’année pour prendre en compte les divers paramètres (sa femme doit accoucher prochainement). En face, le club parisien est ouvert à un départ dès cet hiver et privilégiera un transfert plutôt qu’un prêt. D’après Le Parisien, la Juventus et le Napoli sont venus aux renseignements, cependant le salaire XXL du joueur (environ 10M€ net par an) est un énorme frein pour les prétendants. En revanche, cela ne sera pas un souci pour l’Angleterre. Les clubs anglais, dont les noms n’ont pas filtré, disposent d’une surface financière plus importante et gardent un oeil sur le défenseur parisien, précise le quotidien francilien. « Mais en l’état, pas le moindre accord n’a été scellé et les différentes parties prônent la patience avant un marché hivernal qui n’ouvre ses portes que le 1er janvier. »