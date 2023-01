Le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis le 1er janvier et le PSG devrait être calme pendant cette période des transferts. Mais du mouvement pourrait avoir lieu dans le sens des départs au niveau des gardiens.

La semaine passée, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, s’était montré assez claire sur les intentions des Rouge & Bleu lors de ce mercato hivernal 2023. « Je suis très heureux et satisfait de mon effectif. Il n’y aura pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ. À l’heure actuelle, on n’a pas de joueurs qui ont demandé à aller voir ailleurs, ça veut dire qu’ils sont bien ici. Mais ce n’est que l’ouverture du mercato, ça va être long, nous avons beaucoup de matchs. Il peut se présenter un joueur pas satisfait de son temps de jeu et on peut discuter des possibilités. » Cependant, au poste de gardien de but, un éventuel départ pourrait ne pas être compensé. Avec les présences de Gigio Donnarumma, Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier, le PSG est bien fourni dans ce secteur de jeu.

Un prêt de Sergio Rico bénéfique à l’AC Milan et au PSG

Titulaire au PSG, Gigio Donnarumma a disputé l’intégralité des rencontres depuis le début de saison. Une situation frustrante pour Keylor Navas notamment. Pourtant, le gardien costaricien n’est pas encore concerné par un possible départ dès cet hiver à l’inverse du troisième gardien, Sergio Rico. En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’Espagnol de 29 ans – sous contrat jusqu’en juin 2024 – serait dans le viseur de l’AC Milan. Avec la blessure de Mike Maignan pour encore plusieurs semaines, les Rossoneri s’activent sur le marché. Proche de conclure l’arrivée du gardien de 24 ans, Devis Vasquez, en provenance du Club Guarani (Paraguay), les dirigeants milanais cherchent également un deuxième gardien. En effet, le portier colombien devrait occuper le rôle de numéro 3, laissant ainsi le rôle de titulaire à Ciprian Tatarusanu jusqu’au retour de Mike Maignan.

Ainsi, les champion d’Italie en titre seraient à la recherche d’une doublure et auraient ciblé le gardien espagnol du PSG, Sergio Rico (29 ans). Toujours selon Gianluca Di Marzio, un prêt jusqu’à la fin de saison serait bénéfique aux deux clubs. « En fait, Paris pense à promouvoir l’Espagnol en tant que deuxième choix la saison prochaine, étant donné le départ probable – sinon certain – de Navas. C’est pourquoi les dirigeants aimeraient le remettre en forme, car il n’a joué que 22 minutes au cours des deux dernières saisons. Le Milan, de son point de vue, en serait heureux car il cherche un remplaçant fiable pour Maignan » qui se soigne d’une blessure au mollet, explique le spécialiste du mercato. Le retour du Français ferait ainsi grandement chuter Ciprian Tatarusanu dans la hiérarchie des gardiens de but, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain.