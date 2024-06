Mercato PSG – Skriniar surpris par les rumeurs de départ

Arrivé au PSG libre l’été dernier, Milan Skriniar a connu une première année compliquée. Mais le défenseur central ne compte pas quitter le club, malgré des rumeurs de départ.

Milan Skriniar a connu une première année contrastée avec le PSG (32 matches disputés, 2.248 minutes, 1 but). Arrivé libre en provenance de l’Inter Milan, le défenseur de 29 ans devait apporter son expérience dans un secteur de jeu défaillant. Mais l’international slovaque a rapidement montré quelques lacunes dans son jeu et sa blessure à la la cheville en janvier l’a éloigné des terrains pendant quelques mois. Appelé avec la Slovaquie pour disputer l’Euro cet été, le numéro 37 des Rouge & Bleu a été questionné, en conférence de presse, sur sa saison au PSG, sa blessure à la cheville et les rumeurs de départ à son sujet, dans des propos rapportés par le média slovaque, Sportweb.

Les rumeurs de départ

« Je n’y ai pas prêté attention. Mais cela m’a glacé le sang lorsque ma femme, mon père, ma mère et mon frère m’ont posé la question à ce sujet. Je n’ai rien entendu de tel de la part de l’entraîneur ou du directeur du club, personne ne m’a dit qu’ils ne comptaient pas sur moi, que je devais chercher un nouveau club. Au contraire. Je suis resté calme et j’ai rassuré ma famille. La blessure m’a ralenti, mais j’avance. Paris me convenait, je n’ai jamais regretté d’avoir franchi ce pas. C’est un excellent club à tous points de vue. »

Sa blessure à la cheville

« Pour moi, ce n’était pas très douloureux, mais cela montrait que c’était sérieux. Les premières informations m’ont fait peur. Je me suis dit qu’il était impossible que je sois absent aussi longtemps. La durée du traitement est propre à chaque personne, ce qui est important c’est la façon dont on travaille sur soi-même. J’ai été opéré au Qatar et les soins prodigués au moment de la blessure ont été excellents. J’ai été heureux de pouvoir m’entraîner avec l’équipe au bout de deux mois et demi. L’idée de participer à l’Euro m’a également motivé à revenir. »

Son retour après sa blessure à la cheville

« Avant ma blessure, j’étais l’un des joueurs les plus utilisés de l’équipe. Je devais être absent quatre mois et demi, mais je suis revenu deux mois plus tôt. Après la blessure, cela aurait pu être mieux, bien sûr. Il y a beaucoup de concurrence et de lutte pour une place. Quand l’entraîneur avait besoin de moi, j’étais prêt pour cinq, dix minutes… Et je suis content d’avoir joué des matches complets à la fin de la saison. »

Sa condition physique

« Je sais que si je ne suis pas en parfaite condition physique, je ne peux même pas être performant. Dès que je suis revenu dans l’équipe, j’étais prêt à jouer. C’est comme ça maintenant. »