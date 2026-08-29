Mercato PSG – Tout est bouclé pour le transfert de Barcola à Liverpool

Après des semaines de discussions, le PSG et Liverpool ont finalisé le transfert de Bradley Barcola. Le Français a le feu vert pour rejoindre l’Angleterre et va rapporter une somme record aux Rouge & Bleu.

Après trois saisons au PSG, Bradley Barcola va découvrir un nouveau championnat. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, l’international français a décidé de ne pas prolonger son bail avec le double champion d’Europe. Face à cette situation, le club de la capitale a ouvert la porte à un départ de l’ancien Lyonnais, qui n’avait qu’une seule destination en tête : Liverpool. Dans le besoin urgent de se renforcer en attaque, les Reds avaient fait de l’ailier de 23 ans leur priorité offensive. Et après plusieurs semaines de négociations, les deux clubs sont parvenus à un accord.

Un transfert à 145 M€, bonus compris

En effet, selon de nombreuses sources, le PSG et Liverpool ont trouvé un accord pour un transfert à hauteur de 125 M€ fixes et 20 M€ de bonus facilement atteignables. Le joueur va parapher un contrat de cinq ans avec le club anglais, soit jusqu’en 2031, et va prendre la direction de l’Angleterre ce samedi pour passer sa visite médicale. Dans cette opération, le club parisien avait pour ambition de se rapprocher des sommes dépensées en Premier League pour Morgan Rogers (138 M€) et Elliot Anderson (135 M€). Avec cette somme de 145 M€, bonus compris, le PSG dépasse le transfert de Yan Diomandé au Real Madrid (140 M€, bonus compris).

More on Bradley Barcola and Liverpool.



PSG’s initial £145m asking price came down to £123m (almost €145m).



PSG always wanted more than the Morgan Rogers (£117m) and Elliot Anderson (£116m) deals. Surpassing the €140m package that saw Yan Diomande move to Real Madrid also… pic.twitter.com/zctYSG66AU — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 29, 2026

🚨Paris Saint-Germain and Liverpool have reached an agreement for the transfer of Bradley Barcola.

Fee: €125m + €20m in easily achievable add-ons.

Five-year contract agreed for the France international.

✈️ Barcola expected in Liverpool this weekend to complete the move.… pic.twitter.com/WdhzTHCeMk — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 29, 2026

Bradley Barcola a reçu le feu vert du #PSG pour voyager et se rendre en Angleterre. Transfert de 125 M€ avec

20 M€ de bonus #Mercato pic.twitter.com/lViozVtBPI — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 29, 2026

C’est juste et pour info : les bonus sont facilement atteignables https://t.co/iY2c60SMJM — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) August 29, 2026