Barcola

Mercato PSG – Tout est bouclé pour le transfert de Barcola à Liverpool

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum29 août 2026

Après des semaines de discussions, le PSG et Liverpool ont finalisé le transfert de Bradley Barcola. Le Français a le feu vert pour rejoindre l’Angleterre et va rapporter une somme record aux Rouge & Bleu.

Après trois saisons au PSG, Bradley Barcola va découvrir un nouveau championnat. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, l’international français a décidé de ne pas prolonger son bail avec le double champion d’Europe. Face à cette situation, le club de la capitale a ouvert la porte à un départ de l’ancien Lyonnais, qui n’avait qu’une seule destination en tête : Liverpool. Dans le besoin urgent de se renforcer en attaque, les Reds avaient fait de l’ailier de 23 ans leur priorité offensive. Et après plusieurs semaines de négociations, les deux clubs sont parvenus à un accord.

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Un transfert à 145 M€, bonus compris

En effet, selon de nombreuses sources, le PSG et Liverpool ont trouvé un accord pour un transfert à hauteur de 125 M€ fixes et 20 M€ de bonus facilement atteignables. Le joueur va parapher un contrat de cinq ans avec le club anglais, soit jusqu’en 2031, et va prendre la direction de l’Angleterre ce samedi pour passer sa visite médicale. Dans cette opération, le club parisien avait pour ambition de se rapprocher des sommes dépensées en Premier League pour Morgan Rogers (138 M€) et Elliot Anderson (135 M€). Avec cette somme de 145 M€, bonus compris, le PSG dépasse le transfert de Yan Diomandé au Real Madrid (140 M€, bonus compris).

Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum29 août 2026

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