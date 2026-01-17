Mercato PSG – Un contrat jusqu’en 2030 pour Dro Fernandez

Très proche de rejoindre le PSG cet hiver, le jeune espagnol Dro Fernandez devrait signer un contrat de quatre ans et demi avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en 2030.

Le PSG est proche de conclure son premier dossier de ce mercato hivernal. En effet, depuis plusieurs heures, de nombreuses sources annoncent l’arrivée prochaine de Pedro Fernández Sarmiento, surnommé Dro Fernandez, chez les Rouge & Bleu. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le FC Barcelone, le jeune milieu offensif de 18 ans possède une faible clause libératoire de 6M€.

Le PSG a contacté le FC Barcelone

Convaincu par le discours tenu par Luis Enrique, qui possède le même agent que lui, l’international U18 espagnol a déjà trouvé un accord avec les champions d’Europe. Sauf rebondissement de dernière minute, Il devrait signer un contrat de quatre ans et demi avec le PSG, soit jusqu’en juin 2030, comme le rapporte L’Equipe. « Les négociations sont très avancées entre les deux parties et l’Espagnol a annoncé à ses dirigeants qu’il quitterait la Catalogne cet hiver. Après avoir trouvé un accord contractuel avec le milieu, Paris devra activer sa clause libératoire estimée à 6 M€ selon la presse espagnole. » Le PSG n’est pas le seul club intéressé par Dro Fernandez (Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund), mais la direction parisienne se montre très confiante pour finaliser rapidement ce dossier.

De son côté, le journaliste du Parisien, Marc Mechenoua, confirme que le PSG et Dro Fernandez sont tombés d’accord pour un contrat jusqu’en 2030. Grâce à l’implication de Luis Enrique, les champions d’Europe sont en pole position dans ce dossier. Mais ils doivent encore payer la somme de 6M€. Et selon le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, le club de la capitale a contacté le FC Barcelone pour lever la clause libératoire du joueur. Le PSG est sur le point de conclure son premier transfert de ce mercato hivernal.