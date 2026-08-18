Mercato PSG : un gros démenti tombe pour Ibrahim Mbaye

Annoncé d’accord avec Liverpool, Ibrahim Mbaye serait finalement loin d’un départ du PSG pour le moment. Explications.

Alors que Luis Campos a bien avancé sur le mercato du Paris Saint-Germain dans le sens des arrivées, il lui reste encore deux très gros dossiers à gérer dans celui des départs. Là, on parle, bien évidemment, d’Ibrahim Mbaye et de Bradley Barcola. Et pour l’un comme pour l’autre, le prétendant est le même : Liverpool.

Rien de concret entre Ibrahim Mbaye et Liverpool

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IL y a quelques heures, une grosse information est d’ailleurs tombée au sujet de l’international sénégalais. Ce dernier, pas retenu pour le dernier match parisien contre le RC Lens en Trophée des Champions, serait ainsi parvenu à un accord contractuel avec les Reds. Néanmoins, cette affirmation serait bel et bien fausse à en croire The Athletic.

Une source proche du club de la Mersey a ainsi expliqué au média qu’Ibrahim Mbaye était bien une piste explorée, mais rien de plus. Dans cette optique, aucune démarche, que ce soit auprès du PSG ou du joueur, n’a encore été effectuée. La somme attendue, à savoir plus de 50 millions d’euros, est, en outre, jugée trop excessive par la direction de Liverpool.