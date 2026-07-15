Mercato PSG : un nouveau prétendant débarque pour Ibrahim Mbaye

Ibrahim Mbaye aurait des envies d’ailleurs cet été. Et le titi parisien possède une belle cote sur le marché.

L’effectif du Paris Saint-Germain ne devrait pas connaitre de grands bouleversements cet été. Pour ce qui est des départs, Gonçalo Ramos a rejoint le Milan AC et Lee Kang-In est attendu du côté de l’Atlético. Toujours dans le secteur offensif, Ibrahim Mbaye aimerait s’offrir un nouveau challenge du haut de ses 18 ans. Et le titi parisien possède une sacrée liste de prétendant. Une liste qui s’est d’ailleurs enrichie ce jour via Fabrizio Romano.

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Ibrahim Mbaye intéresse le Borussia Dortmund

En effet, selon le spécialiste mercato, le Borussia Dortmund est tout récemment venu aux renseignements pour Ibrahim Mbaye. Le but étant de prendre la tendance en vue d’un possible transfert cet été. Fabrizio Romano précise également que plusieurs clubs de Premier League sont bel et bien sur le coup pour recruter l’international sénégalais.



🚨🇸🇳 Borussia Dortmund called days ago to be informed on Ibrahima Mbaye situation at PSG.



Premier League clubs also keen on PSG talent in case of summer exit. pic.twitter.com/yyf8sKJlWN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

Ibrahim Mbaye se verrait d’ailleurs bien évoluer dans le championnat anglais, lui qui est désormais représenté par une agence britannique. Pour sa part, le PSG ne serait pas contre ouvrir la porte à son attaquant. Il faudra toutefois que les offres suivent avec un bon de sortie estimée à 50 millions d’euros par plusieurs sources.