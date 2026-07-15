Mercato PSG : un nouveau prétendant débarque pour Ibrahim Mbaye
Ibrahim Mbaye aurait des envies d’ailleurs cet été. Et le titi parisien possède une belle cote sur le marché.
L’effectif du Paris Saint-Germain ne devrait pas connaitre de grands bouleversements cet été. Pour ce qui est des départs, Gonçalo Ramos a rejoint le Milan AC et Lee Kang-In est attendu du côté de l’Atlético. Toujours dans le secteur offensif, Ibrahim Mbaye aimerait s’offrir un nouveau challenge du haut de ses 18 ans. Et le titi parisien possède une sacrée liste de prétendant. Une liste qui s’est d’ailleurs enrichie ce jour via Fabrizio Romano.
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Ibrahim Mbaye intéresse le Borussia Dortmund
En effet, selon le spécialiste
mercato, le Borussia Dortmund est tout récemment
venu aux renseignements pour Ibrahim Mbaye. Le but
étant de prendre la tendance en vue d’un possible transfert cet
été. Fabrizio Romano précise également que
plusieurs clubs de Premier League sont bel et bien
sur le coup pour recruter l’international sénégalais.
Ibrahim Mbaye se verrait d’ailleurs bien évoluer dans le championnat anglais, lui qui est désormais représenté par une agence britannique. Pour sa part, le PSG ne serait pas contre ouvrir la porte à son attaquant. Il faudra toutefois que les offres suivent avec un bon de sortie estimée à 50 millions d’euros par plusieurs sources.