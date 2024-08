Mercato PSG – Un rebond en Ligue 1 pour Ilyes Housni ?

Après un prêt au Qatar, Ilyes Housni doit une nouvelle fois se trouver un point de chute dans ces derniers jours de mercato. Et une piste semble s’ouvrir en Ligue 1.

Considéré comme l’un des jeunes talents du centre de formation, Ilyes Housni n’a jamais réellement eu sa chance avec l’équipe professionnelle du PSG (2 matches disputés). Placé dans le loft l’été dernier, l’attaquant de 19 ans avait été prêté au club qatari d’Al-Sadd pour la saison 2023-2024. Handicapé par une blessure à un genou (déchirure partielle du ligament croisé), le Titi a seulement disputé un total de 6 rencontres (104 minutes) au Qatar pour une seule réalisation.

À lire aussi : PSG – Les lofteurs avec le groupe U23 Espoir

Ilyes Housni pisté par Le Havre

De retour à Paris cet été, Ilyes Housni a une nouvelle fois été placé dans le loft et est invité à trouver un nouveau point de chute, lui qui est toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026. Et un club de Ligue 1 a ciblé l’attaquant d’1m72. En effet, comme le rapporte Foot Mercato, le Titi est dans le viseur du Havre. Cependant, ce dossier est loin d’être réglé et l’opération demeure complexe, indique FM sans donner plus de précisions. « Reste désormais à savoir si l’ensemble des parties parviendront à trouver un terrain d’entente dans la dernière ligne droite de cette fenêtre estivale… » Tout comme Colin Dagba, Juan Bernat, Vimoj Muntu wa Mungu et Ismaël Gharbi, Ilyes Housni a encore quelques jours de mercato pour trouver une porte de sortie.