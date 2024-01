À la recherche d’un défenseur central cet hiver, le PSG veut accélérer dans le dossier Leny Yoro cette semaine et a pris rendez-vous avec le LOSC.

Avec une seule arrivée (Lucas Beraldo) lors de ce mercato hivernal, le PSG devra accélérer dans les prochains jours s’il veut améliorer qualitativement son effectif. Et avec la longue absence de Milan Skriniar, le board parisien est à la recherche d’un défenseur central dans les derniers jours de cette période des transferts, qui fermera ses portes le 31 janvier. Si plusieurs noms ont circulé, une piste a été érigée comme priorité par les dirigeants parisiens : Leny Yoro. Révélation de la saison en Ligue 1, le défenseur de 18 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable au LOSC et attise les convoitises des plus grands clubs européens.

Le PSG prêt à faire de la place dans son effectif pour Leny Yoro



Dans sa nouvelle politique mise en place, le PSG veut attirer les jeunes joueurs à fort potentiel et Leny Yoro coche toutes les cases. Les Rouge & Bleu en ont même fait leur priorité pour cet hiver. Et ce dossier pourrait prochainement connaître une avancée. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le conseiller sportif parisien, Luis Campos, va rencontrer les dirigeants du LOSC cette semaine afin d’évoquer le dossier Leny Yoro (sous contrat jusqu’en 2025) et trouver un terrain d’entente pour boucler un transfert. « Entre le tarif minimum voulu par le LOSC (50M€) et les désirs du joueur pour son avenir à court terme, il y a beaucoup de choses à discuter. »

Idéalement, le PSG serait ravi de pouvoir s’appuyer sur l’international Espoir Français le plus rapidement possible et c’est le message diffusé au joueur et à son entourage. Le club parisien veut lui faire de la place pour qu’il poursuive sa progression et pourrait même faire le ménage en défense cet été afin de donner une plus grande importance au défenseur de 18 ans, qui est représenté par l’agent Jorge Mendes. D’ailleurs, ce dernier pousse aussi pour une arrivée dans la capitale française, précise FM. « Les prochains jours seront donc décisifs. »