Mercato PSG – Un retour en Serie A pour Milan Skriniar ?

Pas dans les plans de Luis Enrique pour la saison à venir, le défenseur du PSG, Milan Skriniar, pourrait retrouver la Serie A avant la fermeture du mercato.

Arrivé libre à l’été 2023 en provenance de l’Inter Milan, Milan Skriniar devait apporter son expérience, sa solidité défensive et son agressivité dans un secteur de jeu pointé du doigt chez les Rouge & Bleu. Mais, le défenseur de 29 ans n’a jamais réussi à s’imposer au PSG après 34 matches disputés lors de la saison 2023-2024. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2028 et un gros salaire, l’international slovaque est invité à quitter le club d’ici la fin du mercato. Pas satisfait du profil du joueur, Luis Enrique a décidé de l’écarter du groupe lors de la large victoire face au Montpellier Hérault (6-0). Le technicien espagnol voulait faire passer un message clair à son numéro 37 : il aura un temps de jeu réduit durant cet exercice 2024-2025.

Skriniar pas dans les plans de Luis Enrique

Mais à ce jour, Milan Skriniar dispose de peu d’offres pour un départ et son salaire conséquent sera un frein pour de nombreux clubs. Cependant, d’après les informations de Fabrizio Romano, un départ du Slovaque avant la fermeture du marché des transferts (le 30 août à 23h) est une possibilité. Performant lors de son passage en Serie A (UC Sampdoria en 2016-2017 et l’Inter Milan de 2017 à 2023), le défenseur d’1m88 pourrait faire son retour en Italie dans cette dernière ligne droite du mercato. En effet, lors d’un live, le spécialiste du mercato a déclaré : « Attention au retour de Skriniar en Serie A d’ici la fin du mercato. Luis Enrique ne compte pas sur lui, et il n’a même pas été convoqué pour le dernier match […] Je ne sais pas pour un intérêt de la Juve, mais attention aux autres clubs italiens, il peut y avoir du mouvement. » Récemment, le quotidien Le Parisien avait fait part d’un possible intérêt de la Juventus Turin et du Bayern Munich pour le défenseur du PSG.