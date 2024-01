Le PSG cherche absolument à se renforcer en défense centrale. Si plusieurs pistes sont évoquées dans la presse, la direction possède une enveloppe d’une vingtaine de millions d’euros pour ce poste.

Les dirigeants du PSG doivent résoudre un véritable casse-tête lors de ce mercato hivernal. En plus de l’arrivée de Lucas Beraldo, le board parisien est à la recherche d’un autre défenseur central suite à la blessure de Milan Skriniar. Le secteur défensif est l’un des chantiers à améliorer lors de cette période des transferts. En plus des absences longue durée de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, Luis Enrique doit aussi composer pendant plusieurs matches sans Achraf Hakimi, parti à la CAN, tandis que l’avenir de Nordi Mukiele s’écrit en pointillé à Paris. Ainsi, Luis Campos prospecte en Europe pour trouver la solution idoine.

Edmond Tapsoba s’ajoute à la short-list du PSG. Les dossiers Leny Yoro et Jean-Clair Todibo trop complexes cet hiver

Et le conseiller sportif des Rouge & Bleu n’aura pas une grosse marge de manoeuvre pour renforcer ce secteur de jeu. En effet, selon les informations du journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, le champion de France en titre dispose d’une enveloppe aux alentours de 20M€ pour s’offrir un nouveau renfort à ce poste et ne fera pas de folie. « Dans l’idéal, le PSG souhaite faire venir un joueur compétitif mais qui n’arriverait pas, du moins dans un premier temps, pour être un titulaire indiscutable. » Et plusieurs pistes se dégagent depuis quelques jours.

Élément important de la belle saison actuelle du Bayer Leverkusen, le défenseur l’international burkinabé, Edmond Tapsoba, fait partie de la short-list des Rouge & Bleu. Mais le club allemand se montre trop gourmand pour son défenseur sous contrat jusqu’en 2028, rapporte le média sportif. Surtout que le joueur de 24 ans n’est pas disponible dans l’immédiat en raison de sa participation à la Coupe d’Afrique avec le Burkina Faso. Concernant Diego Llorente (30 ans), prêté par Leeds United à l’AS Roma cette saison, Luis Enrique apprécie le profil de son compatriote espagnol, mais d’autres pistes sont aussi explorées. En revanche, deux pistes en France semblent déjà écartées pour cet hiver. Le dossier menant à Jean-Clair Todibo (24 ans) s’annonce compliqué, même si plusieurs joueurs du vestiaire parisien « aimeraient avoir le défenseur de Nice à leurs côtés. » Concernant, le prometteur défenseur du LOSC, Leny Yoro (18 ans), l’enveloppe d’une vingtaine de millions d’euros ne permet pas de se positionner pour ce mercato hivernal. Pisté depuis l’été dernier par le board parisien, Leny Yoro est aussi dans le viseur d’autres cadors européens comme le Real Madrid et le Bayern Munich.

Enfin, en parallèle du dossier du défenseur central, le PSG prospecte aussi pour recruter un latéral droit. L’objectif est de compenser le possible départ de Nordi Mukiele, en manque de temps de jeu depuis son retour de blessure. Le Français, sous contrat jusqu’en 2027 avec le club parisien, « ne sera pas retenu en cas de bonne offre et a fait l’objet d’une offre récente du Bayern Munich », conclut RMC. À trois semaines de la fermeture du mercato hivernal, le PSG s’active fortement pour combler les manques de son effectif.