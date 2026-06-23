Mercato PSG : une étrange piste au milieu refait surface

Selon la presse italienne, le PSG aurait des vues sur Khephren Thuram, le joueur de la Juventus. Une info assez surprenante à première vue.

Le Paris Saint-Germain ne devrait, une fois encore, pas se montrer particulièrement bouillant sur le mercato. Les derniers échos en date parlent notamment de deux ou trois recrues, sans compter les départs, avec des profils plutôt défensifs et offensifs. Pas de renforts spécialement attendus dans l’entrejeu donc. Il faut dire que Lucas Beraldo est devenu, tout récemment, une nouvelle option pour suppléer Vitinha devant la défense.

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Le PSG sur les rangs pour Khephren Thuram, vraiment ?

D’où l’étonnement face à l’information publiée par la Gazzetta dello Sport en ce mardi. Le quotidien transalpin affirme, en effet, que Luis Campos a coché le nom de Khephren Thuram pour cet été. Le milieu de terrain, auteur de 45 matches avec la Vieille Dame l’exercice passé, intéresserait d’ailleurs également de nombreux autres écuries, à l’image de Liverpool ou le Galatasaray. Niveau montant, GDS évoque une somme avoisinant les 50 millions d’euros.

D’un autre côté, l’interminable feuilleton Randal Kolo Muani a fait son retour dans la presse italienne. De là à imaginer un improbable échange entre les deux clubs alors que le PSG valorise, peu ou prou, RKM au même prix ? Sachant que le club parisien est annoncé hors course dans le dossier Ayyoub Bouaddi pour la raison que Luis Enrique n’attend pas de nouveaux joueurs dans ce secteurs, on en doute très fortement.