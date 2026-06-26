Mercato PSG : une nouvelle confirmation tombe dans un dossier à 35M€

Selon la presse espagnole, Lee Kang-In à l’Atlético, ça brûle. Et le montant de 35 millions d’euros se confirme.

Clap de fin pour Lee Kang-In au Paris Saint-Germain ? Si on regroupe toutes les dernières informations à ce sujet, c’est bien le cas. En effet, le Sud-Coréen devrait s’engager avec les Colchoneros dans les prochains jours alors qu’il a trouvé un accord contractuel autour d’un contrat de cinq saisons. Désormais, comme le Mundo Deportivo le confirme, on arrive dans la dernière ligne droite des négociations entre Parisiens et Madrilènes.

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Dernière ligne droite pour le dossier Lee Kang-In à l’Atlético de Madrid

Mateu Alemany, le directeur sportif de l’Atlético de Madrid, est un fan de très longue date de Lee Kang-In. Quand Antoine Griezmann a annoncé son départ, le dirigeant espagnol a tout de suite pensé à l’ancien de Majorque. Selon le Mundo Deportivo, le but de l’Atlético était même de faire signer Lee dès l’hiver dernier. Néanmoins, le PSG a fermement fermé la porte à l’époque.

D’où le gros retour de flamme dans ce dossier dès l’ouverture du mercato estival. Et MD annonce qu’un accord entre les deux clubs devrait rapidement advenir. Surtout que l’Atlético a apparemment décidé de s’aligner sur les demandes de son homologue parisien, soit environ 35 millions d’euros, bonus compris. La concurrence de plus en plus nombreuse autour de Lee Kang-In aurait fini de les convaincre de passer la seconde, précise encore le média espagnol.



Le joueur, lui, espère rapidement pouvoir rejoindre Madrid où il estime pouvoir se faire une place de titulaire. Chose très compliqué au PSG alors que Luis Enrique ne lui a fait débuter aucun match de Ligue des Champions la saison passée.