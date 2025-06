Mercato PSG – Une nouvelle piste pour renforcer la défense centrale

Pour la saison à venir, le PSG cherche à renforcer sa défense. Et les Rouge & Bleu ont coché le nom de Diogo Leite, défenseur portugais de l’Union Berlin.

Alors que la Coupe du monde des clubs bat son plein, les dirigeants du PSG s’activent en coulisses pour renforcer l’effectif pour la saison à venir. Et un poste est notamment ciblé par le board des Rouge & Bleu : la défense centrale. Si un axial droit est recherché à l’image du dossier prioritaire Illya Zabarnyi, un axial gauche pourrait aussi venir renforcer le groupe de Luis Enrique selon les informations de Foot Mercato.

À lire aussi : Bournemouth reste ferme pour Zabarnyi, qui plaît aussi en Angleterre

Un prix fixé à 13M€

En effet, le PSG aurait ciblé le joueur de l’Union Berlin, Diogo Leite, sous contrat jusqu’en 2026. Élu meilleur joueur du club cette saison, le Portugais de 26 ans fait partie des défenseurs ciblés par la direction parisienne. En plus de son profil physique et athlétique (1m90), l’ancien joueur du FC Porto est une cible peu onéreuse. En effet, toujours selon FM, la formation allemande a fixé le prix de son joueur à 13M€. Une bonne affaire qui attise les convoitises. En plus du PSG, le Bayer Leverkusen aurait montré un intérêt, tout comme certains clubs de Premier League et de Serie A qui sont venus aux renseignements.

Auteur d’une excellente saison en Bundesliga (31 matches disputés), Diego Leite fait partie des meilleurs défenseurs du championnat allemand. « Avec 149 dégagements, 321 duels remportés et 55 interceptions, il domine ainsi tous les autres joueurs de Bundesliga évoluant à son poste. Impressionnant dans les airs – en témoignent ses 97 duels aériens remportés, soit le deuxième meilleur bilan (…) Au sortir de cet exercice 2024-2025, il figurait ainsi parmi les dix défenseurs centraux gauchers les plus rapides, avec une pointe de vitesse enregistrée à 33,39 km/h », détaille Foot Mercato. Autant de qualités qui auraient séduit Luis Campos.