Mercato PSG – Une porte de sortie en Turquie pour Marco Asensio ?

De retour à Paris après son prêt de six mois à Aston Villa, l’attaquant du PSG Marco Asensio voit le Fenerbahçe de José Mourinho s’intéresser à son profil.

Quel sera l’avenir de Marco Asensio durant ce mercato estival 2025 ? Après un prêt de six mois honorable du côté d’Aston Villa (21 matches disputés, 8 buts et 1 passe décisive), l’attaquant de 29 ans n’a pas convaincu les dirigeants des Villans de le signer définitivement. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’ancien du Real Madrid doit se trouver un nouveau point de chute cet été, lui dont le contrat avec les Rouge & Bleu court jusqu’en 2026.

José Mourinho veut renforcer son attaque

Et selon les informations du quotidien espagnol AS, le Fenerbahçe de José Mourinho montrerait un intérêt pour l’Espagnol. Le vice-champion de Turquie serait en pourparler pour la signature de l’attaquant du PSG. Déjà en discussions pour signer définitivement Milan Skriniar, la formation d’Istanbul veut également obtenir le prêt du quadruple vainqueur de la Ligue des champions. En revanche, le club turc voudrait que les champions d’Europe prennent en charge une partie du salaire du joueur, estimé à 14M€ brut par an, toujours selon le journal madrilène. Mais, le Fenerbahçe n’exclurait pas non plus un transfert en cas de prix abordable. Alors que les dirigeants turcs sont en négociations avancées pour l’arrivée en prêt de Jhon Duran en provenance d’Al-Nassr, José Mourinho veut également renforcer le flanc droit de son attaque et penserait donc à attirer Marco Asensio.