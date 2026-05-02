Mercato PSG – Vers un départ de Gonçalo Ramos cet été ?

Remplaçant au PSG, Gonçalo Ramos pourrait quitter le club parisien cet été. Mais, en attendant, l’attaquant portugais reste concentré sur les objectifs de fin de saison.

Recruté à l’été 2023 contre un chèque de 80M€, bonus compris, Gonçalo Ramos n’a jamais su s’imposer comme un titulaire dans l’effectif de Luis Enrique. L’international portugais brille en sortie de banc mais déçoit lors de ses titularisations. Si le « supersub » des Rouge & Bleu est loué en interne pour sa mentalité et son professionnalisme irréprochable, un départ est envisageable cet été.

À lire aussi : Mercato – La Juventus Turin s’intéresse à Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos reste concentré sur les objectifs de fin de saison

En effet, selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, son agent Jorge Mendes lui chercherait une porte de sortie lors du mercato estival. Une information confirmée par Fabrizio Romano. En effet, selon le spécialiste du mercato, il y aurait une réelle possibilité de voir Gonçalo Ramos quitter le PSG cet été. Plusieurs clubs auraient montré un intérêt pour l’attaquant de 24 ans en lui assurant une place de titulaire.

Mais, en attendant, le numéro 9 parisien reste concentré sur les objectifs de fin de saison des Rouge & Bleu, avec en ligne de mire le championnat et la Ligue des champions, lui dont le professionnalisme exemplaire est apprécié en interne, précise Fabrizio Romano. Sous contrat jusqu’en 2028 avec les champions d’Europe en titre, Gonçalo Ramos a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison (1 532 minutes), pour un total de 12 buts et 2 passes décisives.

🚨 Gonçalo Ramos can leave Paris Saint-Germain in the summer, it’s a serious possibility.



Ramos will focus on helping PSG until the very end of another magic season, top professional always appreciated internally.



In the summer, exit possible with several clubs keen and new… pic.twitter.com/apdjyNnuRS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2026