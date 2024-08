Mercato PSG – Vers un prêt de Gabriel Moscardo en Ligue 1

Recruté l’hiver dernier et arrivé cet été, Gabriel Moscardo devrait être prêté au Stade de Reims par le PSG afin de poursuivre sa progression.

Les récents propos de Luis Enrique au sujet de Gabriel Moscardo avaient laissé place au doute sur l’avenir à court terme de Gabriel Moscardo au PSG. En conférence de presse ce jeudi, le technicien espagnol avait déclaré : « C’est un joueur d’avenir. Il faut voir combien de joueurs on va garder. On a beaucoup de jeunes et il faut qu’ils puissent jouer pour se développer. Pour Moscardo on va voir ce qu’on fait. » Recruté l’hiver dernier en provenance du Corinthians, le milieu de 18 ans avait subi une opération du pied avant de reprendre la compétition avec le club brésilien. Arrivé à Paris cet été, il est sur le point de poursuivre sa progression en Ligue 1.

Le Stade de Reims prêt à accueillir Gabriel Moscardo

En effet, le PSG va envoyer son joueur en prêt. Gabriel Moscardo devait à l’origine rester chez les Rouge & Bleu cet été, mais « la décision de le céder pour la saison a finalement été prise à l’issue de la préparation », explique L’Equipe. Et selon le quotidien sportif, le Brésilien de 18 ans va évoluer du côté du Stade de Reims lors de cet exercice 2024-2025. Les deux formations sont proches d’un accord pour ce prêt, précise L’E sans donner plus de détails. Pour rappel, le milieu défensif est sous contrat jusqu’en juin 2028.