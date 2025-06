Mercato PSG – Villarreal discute pour une arrivée de Carlos Soler

Après un prêt à West Ham, le milieu du PSG, Carlos Soler, pourrait retrouver le championnat espagnol où Villarreal tente de l’attirer pour la saison à venir.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Carlos Soler doit trouver une porte de sortie cet été. Après un prêt à West Ham (31 matches, 1 but et 1 passe décisive), l’Espagnol de 28 ans n’a pas été conservé par les dirigeants des Hammers. Désormais, l’ancien de Valence est à la recherche d’une nouvelle destination, lui dont le contrat court jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu.

Un prêt avec option d’achat ou un transfert définitif

Et d’après les informations de L’Equipe, Villarreal discute actuellement avec l’international espagnol pour une arrivée lors du mercato estival. Deux solutions sont envisagées : un prêt avec option d’achat ou un transfert définitif. « Dans une moindre mesure, Brighton a également montré un intérêt ces dernières semaines », précise L’E. De son côté, Marca confirme l’intérêt prononcé du Sous-marin jaune pour le milieu des Rouge & Bleu. Qualifiés pour la prochaine Ligue des champions, Villarreal et son coach Marcelino veulent renforcer l’effectif pour l’exercice 2025-2026 qui s’annonce intense. « Les premières discussions entre les différentes parties ont déjà commencé et la formule est à l’étude pour rendre l’opération viable : un prêt avec option d’achat ou un transfert définitif. » Un retour en Espagne peut être un atout de taille pour faire pencher la balance en faveur du cinquième de Liga. « La proximité avec Valence, la possibilité de jouer la Ligue des champions et de cohabiter à nouveau avec l’entraîneur avec lequel il s’est consolidé en Primera, sont des raisons de poids », rapporte le quotidien espagnol.