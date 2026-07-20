Mercato PSG – Visite médicale ce lundi pour Lucas Digne

Après la Coupe du monde disputée avec l’équipe de France, le latéral gauche d’Aston Villa, Lucas Digne, va passer sa visite médicale ce lundi à Paris avant de signer son contrat avec le PSG.

Le PSG est proche de boucler sa deuxième recrue du mercato estival. Après l’officialisation d’Alessandro Longoni, le club de la capitale est sur le point de finaliser définitivement l’arrivée de Lucas Digne. En effet, le latéral gauche, qui fête ses 33 ans ce lundi, s’apprête à faire son retour dans la capitale après une première expérience au PSG entre 2013 et 2016.

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Un contrat de trois ans au PSG pour Lucas Digne

En effet, le double champion d’Europe en titre a déboursé moins de 10 M€ pour s’attacher les services de l’international français, en provenance d’Aston Villa. Selon plusieurs médias, dont RMC Sport, L’Équipe et Le Parisien, Lucas Digne est attendu ce lundi à Paris pour passer sa visite médicale. Après avoir satisfait aux différents examens médicaux, l’ancien Lillois va parapher un contrat de trois ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2029. Lucas Digne aura pour rôle d’être la doublure de Nuno Mendes.

🚨💣 BREAKING : Lucas Digne va passer sa visite médicale AUJOURD’HUI avec le PSG !



Paris va lever sa clause qui est de 6M€ 🤝❤️💙



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