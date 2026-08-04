Mercato PSG : Zion Suzuki, un pari sur l’avenir

Zion Suzuki pourrait bien être la prochaine recrue du PSG sur ce mercato. Le gardien devrait toutefois être prêté dans la foulée.

Malgré les présences de Lucas Chevalier et de Matveï Safonov, le Paris Saint-Germain veut tout de même recruter Zion Suzuki. Dans cette optique, une première offre est arrivée sur le bureau du board parmesan. D’un montant de 33 millions d’euros, elle ne suffira pas, mais L’Equipe croit tout de même savoir que ce transfert est en très bonne voie. Une tendance déjà confirmée par la presse italienne en ce mardi matin.

Zion Suzuki recruté puis prêté ?

Un accord, aux alentours des 35 millions d’euros, pourrait même rapidement tomber. Mais alors, si cette arrivée ce confirme, quid de Lucas Chevalier ? À ce sujet, le Corriere Dello Sport indique que Zion Suzuki pourrait être prêté dans la foulée de son arrivée à Paris.

Là, le candidat est tout trouvé : la Juventus. Des échanges auraient même eu lieu lors de la conclusion du deal KOLO Muani. Zion Suzuki pourrait donc atterrir à Turin où il jouirait d’une place de titulaire. D’ailleurs, pour L’Equipe, qui confirme ce possible prêt, ce dossier est un pari sur l’avenir fait par Luis Enrique et Luis Campos.

Le PSG croit en son potentiel

Le dernier rempart japonais de 23 ans est perçu comme un pur crack. Apparemment très puissant, mais également agile, il possède, en plus, un bon pied. Pour L’Equipe, le PSG le voit donc comme l’un des tous meilleurs à son poste et veut donc sécuriser son avenir pour le moyen et long terme. Un projet validé à 100% par le natif de Newark, lequel aurait déjà donné son accord selon Nicolo Schiera .