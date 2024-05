Mercato – Quand Ethan Mbappé évoque son avenir

En fin de contrat stagiaire le 30 juin, Ethan Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Une chose est sûre, il ne devrait pas rejoindre le Real Madrid.

Ethan Mbappé, qui a participé à quatre matches avec l’équipe première du PSG cette saison (2 en Ligue 1 et 2 en Coupe de France), arrive en fin de contrat stagiaire le 30 juin prochain. Alors que la signature de son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu était annoncé comme proche il y a quelques mois, cela semble de moins en moins probable ces dernières semaines. La décision de Kylian Mbappé de ne pas prolonger et donc de quitter le club de la capitale, libre de tout contrat, aurait eu un impact sur le dossier de son petit frère, qui souhaite rester au PSG, club qu’il aime et dont il aimerait encore porter le maillot dans les saisons à venir.

Il ne devrait pas suivre son frère au Real Madrid

Présent dans le groupe du PSG pour le déplacement à Metz ce dimanche soir pour la 34e et dernière journée de Ligue 1, le milieu de terrain s’est arrêté hier pour prendre des photos et signer des autographes après l’entraînement au Campus de Poissy. Un des supporters du PSG présent lui a demandé s’il allait, comme son frère, même si ce n’est pas encore officiel, rejoindre le Real Madrid. Ethan Mbappé a répondu de façon limpide avec un non. Il faudra donc attendre les prochaines semaines pour connaître l’avenir d’Ethan Mbappé.