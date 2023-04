L’avenir de Xavi Simons est encore très incertain et ce, à un peu moins de deux mois de l’ouverture du mercato. De quoi susciter pas mal de rumeurs.

À seulement 20 ans, Xavi Simons se place comme l’un des joueurs les plus décisifs et impressionnants d’Eredivisie. Encore buteur le week-end dernier avec un pénalty transformé face à l’Ajax (3-0), il est, avec 15 réalisations, le deuxième meilleur buteur de l’élite batave. Forcément, avec de telles copies rendues, le PSV, qui l’a récupéré libre l’été dernier en provenance du PSG, espère bien le conserver à minima une saison supplémentaire.

Vers la continuité avec le PSV ?

Ce qui ne sera clairement pas une mince affaire. Surtout que le PSG possède bel et bien une clause de rachat à hauteur de 12 millions d’euros. Dans un premier temps, il faudra donc parvenir à déterminer les réelles velléités de Xavi Simons. Récemment interrogé dans les colonnes du média néerlandais De Telegraaf, celui-ci s’est d’ailleurs montré assez flou quant à son prochain mercato. « Je dois bien terminer la saison et nous verrons ensuite. Maintenant, il y a les matches, où il faut prouver ce que l’on sait faire. Je me concentre entièrement sur les cinq derniers matches de championnat et la finale de la Coupe. » Interrogé à son tour sur le cas de son joueur en équipe nationale, Ronald Koeman a, pour sa part, conseillé à Xavi Simons de poursuivre son aventure avec le PSV encore une saison. « Je pense que cela serait très bien pour Xavi Simons de rester au PSV encore un an », a-t-il sobrement confié au micro de la télévision néerlandaise.