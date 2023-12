Alors que le mercato hivernal s’apprête à ouvrir ses portes, le PSG devrait se montrer actif afin de se renforcer. Entre blessures, manques à certains postes ou encore la continuité dans la construction de l’effectif de Luis Enrique, le club de la capitale sera à la recherche des meilleures opportunités.

Au cours de l’été 2023, le PSG a recruté pas moins de douze joueurs, dont Xavi Simons parti en prêt du côté du RB Leipzig. Un mercato estival durant lequel le club de la capitale s’est montré on ne peut plus actif, sous l’impulsion d’un Luis Enrique qui a débarqué sur le banc de touche à la place de Christophe Galtier. C’est en ce sens qu’une révolution a été entamée sous les cieux parisiens. Et comme toutes les révolutions, celle-ci ne se fait pas et ne se fera pas en un été. En effet, l’hiver 2024 sera dans la continuité de ce qui a été fait l’été dernier, et Luis Campos, désormais conseiller du football du Paris Saint-Germain à temps plein, devrait continuer de garnir l’effectif Rouge & Bleu cet hiver. Les dernières informations parues dans la presse font état de pistes bien avancées au milieu de terrain et en défense. L’occasion pour les dirigeants parisiens de palier les blessures, les récupérations lentes, ou tout simplement les manques à certains postes.

Une défense toujours en chantier ?

Après la dernière fenêtre de transfert estivale, les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez faisaient dire à beaucoup de supporters et observateurs du Paris Saint-Germain que la défense était un chantier désormais clôturé. Cependant, après avoir observé certains points faibles du Slovaque arrivé libre en provenance de l’Inter Milan, la solidité recherchée n’est visiblement toujours pas trouvée. En effet, le numéro 37 du PSG n’affiche pas la plus grande sérénité notamment sur le plan athlétique, paramètre qui lui cause du tort, particulièrement face à l’adversité en Ligue 1. Outre cette carence sur sa vitesse, Milan Skriniar déçoit également dans les airs, en affichant un pourcentage de 46% de duels aériens remportés. Un total bien maigre quand on connaît le profil du joueur qui devrait pouvoir être dominateur dans ce domaine, afin d’en faire sa force et combler ses faiblesses. Un recrutement qui s’approche donc davantage de la déception que de la satisfaction, et qui se conjugue à la blessure axe gauche de Presnel Kimpembe. Ce dernier est touché au tendon d’Achille depuis le mois de février 2023, et ne semble pas voir le bout du tunnel, tant il ne devrait, sauf surprise, pas refouler une pelouse en match officiel avant la fin de cette saison. Cependant, selon Jérôme Rothen, qui s’est exprimé à ce sujet au micro d’RMC Sport au début de ce mois de décembre, « avec les blessures de Nuno Mendes et la lenteur de la reprise de Presnel Kimpembe, ils vont investir sur un défenseur central axe gauche« . L’ancien numéro 25 du PSG, au cours de son émission Rothen s’enflamme, a donc annoncé qu’un défenseur central gauche devrait débarquer cet hiver. Ce dernier serait expérimenté et capable de jouer latéral gauche. Un recrutement et une polyvalence qui permettraient de garder tous les défenseurs en concurrence, et de palier les blessures et éventuelles blessures.

Outre cette piste annoncée, la défense du Paris Saint-Germain sera bien renforcée dans les prochains jours avec l’arrivée de Lucas Beraldo. Le jeune défenseur brésilien de 20 ans évolue à Sao Paulo et s’engagera avec le club de la capitale avec un contrant de 5 ans. La question qui se pose est de savoir s’il sera la seule recrue hivernale en défense, ou cette fameuse expérience viendra elle aussi accompagner Marquinhos, Skriniar, ou encore Lucas Hernandez.

Au milieu de terrain … le pari ou l’expérience ?

Pour l’entrejeu, Luis Campos serait personnellement en charge de la piste le menant vers Gabriel Moscardo. Milieu de terrain de 18 ans évoluant aux Corinthians, le Brésilien semble promis au Paris Saint-Germain tant la volonté est réciproque et la concurrence de Chelsea et du FC Barcelone écartée. Cependant le flou demeure quant au fait de le faire rejoindre le PSG dès cet hiver ou à l’été 2024. Quoi qu’il arrive, les dernières informations à ce sujet affirment que le joueur devrait bien signer un contrat avec le Paris Saint-Germain. Comme en défense, le PSG devra t-il se contenter de ce recrutement ou ajouter de l’expérience pour accompagner et renforcer le milieu déjà en place ?

🚨 BREAKING : Luis Enrique souhaite l’arrivée d’un milieu de terrain confirmé et expérimenté dès cet hiver. Le joueur devrait être capable de s’intégrer rapidement au système du coach avec de l’expérience en LDC 🔎



Le Parisien

Les derniers éléments de réponse à cette question sont négatifs. En effet, nos confrères du Parisien affirment ce 25 décembre, qu’avec les recrutements des deux jeunes brésiliens, le Paris Saint-Germain considèrera son mercato d’hiver comme clos. Comme à l’accoutumée dans ce genre de décision, les opportunités de marché restent à surveiller.

🚨 Avec les arrivées de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, le PSG considère considère que son mercato d’hiver sera CLOS… Même s’il ne s’interdit rien en cas d’opportunité de marché 🔎



Le Parisien

En prenant en compte les deux dernières fenêtres de transferts estivales, c’est finalement dans les secteurs de jeu que le PSG a le plus recruté, qu’il doit encore recruter au cours de cet hiver 2024. Une situation qui peut mener à une réflexion quant à la pertinence de certains recrutement, qui se répètent mercatos après mercatos. Erreur de casting ou compétences à revoir au sein des équipes ou des techniques de recrutement parisiennes ?