Mercato : Randal Kolo Muani a dit oui à un club !

Pour son mercato hivernal 2025, le PSG semble avoir ciblé son secteur offensif comme chantier. Si les dirigeants parisiens souhaitent le renforcer, des départs devront se faire avant d’enregistrer une quelconque arrivée. Ainsi, le nom de Randal Kolo Muani revient avec insistance.

Au moment d’aborder le mercato hivernal du PSG, toutes les sources d’informations sont unanimes : Il sera compliqué pour le club de la capitale d’enregistrer du renfort sans vendre. Une information confirmée ces dernières heures par la tendance sur le dossier le plus chaud : celui de Khvicha Kvaratskhelia. En effet, selon nos confrères d’RMC Sport, les dirigeants parisiens, sans une grosse vente, ne seraient pas enclins à poser les 80M€ attendus par leurs homologues napolitains. Pour faire de la place à une potentielle recrue en attaque, c’est donc le nom de Randal Kolo Muani qui ne cesse de résonner comme candidat au départ. L’international français est annoncé sur les tablettes de clubs anglais, allemands mais aussi italiens. De l’autre côté des Alpes, c’est la Juventus Turin qui tiendrait la corde, à tel point que le numéro 23 du PSG qui n’entre plus dans les plans de Luis Enrique aurait dit oui au club de la Vieille Dame. C’est en tous cas ce qu’affirme Tuttosport, qui explique que Randal Kolo Muani apprécie l’intérêt porté par le directeur sportif de la Juve, Cristiano Giuntoli, et son coach, Thiago Motta.

Se sachant apprécier par l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain reconverti en entraîneur depuis, Randal Kolo Muani voit du coté de la Juventus Turin l’opportunité de retrouver du temps de jeu avec un club compétitif. Toujours selon Tuttosport, le fort intérêt de la Juve n’est pas valable seulement pour les six prochains mois et un prêt jusqu’à la fin de la saison en cours. En effet, les dirigeants turinois étudieraient avec leurs homologues parisiens, la possibilité d’un transfert définitif par la suite.