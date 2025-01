Mercato : Randal Kolo Muani à la Juventus Turin pour six mois … ou plus ?

Après une mauvaise tournure de son histoire avec le PSG, Randal Kolo Muani est en passe de rejoindre la Juventus Turin en prêt jusqu’à la fin de la saison. Le club de la Vieille Dame pourrait toutefois engagé une réflexion afin de s’attacher les services du Français, au-delà de son prêt.

Après une première saison en dents de scie en terme de performance, Randal Kolo Muani voit Luis Enrique réduire drastiquement son temps de jeu. En effet, le technicien espagnol ne semble plus compter sur l’international français et fait appel en alternance au poste de faux numéro neuf à Kang-In Lee, Marco Asensio, Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé. Ainsi, encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Randal Kolo Muani, à 26 ans, est en passe de s’engager avec la Juventus Turin jusqu’à la fin de cette saison. Une opération désirée par le coach turinois et ancien du Paris Saint-Germain, Thiago Motta. Une aubaine pour l’ancien de l’Eintracht Francfort qui aura là l’occasion de retrouver du temps de jeu, et une place importante dans un vestiaire. Dans ce prêt, il est bon de rappeler que le salaire de l’attaquant français sera intégralement pris en charge par le club de la Vieille Dame, soit 3,5M€ jusqu’au mois de juin prochain.

Selon les dernières informations à date sur ce dossier, Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, la visite médicale de Randal Kolo Muani se tient ce jeudi dans la journée, et sera suivie par la signature du contrat. Le joueur portera le numéro 20 à la Juve. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, on parle avenir. En effet, nos confrères italiens évoquent la possibilité pour Randal Kolo Muani de poursuivre à la Juventus Turin, au-delà de son prêt, en cas de bonnes performances. Reste à savoir sur le plan financier si les dirigeants turinois pourront s’aligner sur les exigences de leurs homologues parisiens, qui avaient déboursé près de 95M€ au terme du mercato estival 2023 pour recruter Randal Kolo Muani.