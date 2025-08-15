Mercato – Randal Kolo Muani a trouvé un accord avec la Juve

Placé dans les indésirables, Randal Kolo Muani se rapproche d’un départ du PSG. L’attaquant s’est mis d’accord avec la Juve. Les deux clubs sont aussi proches de trouver un accord.

De retour au PSG après son prêt de six mois à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani s’entraîne avec l’équipe Espoirs des Rouge & Bleu avant de trouver une porte de sortie, Luis Enrique ne comptant pas sur lui. Malgré des intérêts de Newcastle et de Tottenham, l’attaquant n’a qu’un souhait pour son avenir, retourner à la Juventus Turin.

Le PSG et la Juventus discutent pour trouver un accord

Selon les informations de L’Equipe et de RMC Sport, Randal Kolo Muani a trouvé un accord avec la Juventus Turin pour un contrat de cinq ans. Ne manque plus que le PSG et la Juventus Turin trouvent un accord. Les dirigeants italiens vont envoyer une nouvelle proposition au PSG, se rapprochant un peu plus des exigences parisiennes, notamment en acceptant de payer le prêt de l’ancien Nantais, indique le quotidien sportif. De son côté, le média sportif explique que le PSG et la Juventus travaillent sur un prêt avec une option d’achat obligatoire. Les dirigeants parisiens attendent l’offre de la Juventus, un prêt payant assorti d’une option d’achat obligatoire. Il faudra voir ensuite si le PSG accepte. Plusieurs clubs, notamment en Premier League, s’intéressent à lui, mais son avenir va s’écrire à la Juventus, sauf retournement de situation, conclut RMC Sport.